Film Tieňohra rozpráva príbeh o Janovi Kavkovi, ktorý opustil manželku (Dominika Morávková). Krátko nato sa jeho žena stane tragickou obeťou zločinu a z Jana je náhle vdovec. Útočisko nachádza u kamaráta Michala (Hynek Čermák) v boxerskom klube. Vyšetrovatelia narážajú na viacero podozrivých okolností. Jan chce veriť v spravodlivosť a aj v to, že sa s pomocou priateľov dokáže vrátiť do bežného života. Keď si však uvedomí, že vrah by mohol uniknúť trestu, rozhodne sa konať.

Príbeh je osobnou skúsenosťou producenta filmu Jana Bradáča, ktorého prvú manželku zabili. Jeho túžbu po spravodlivosti napokon do filmovej podoby spracovala jeho druhá manželka, scenáristka Vendula Bradáčová. Od celej tragédie uplynulo už 10 rokov, keď sa rozhodol pretaviť ju do filmovej podoby, ktorú v týchto dňoch môžu filmoví nadšenci vidieť v slovenských kinách.



