Milan Mečiar sa zviditeľnil po svadbe s exmarkizáčkou Martinou Mečiarovou v roku 2007. No dvojici vzťah nevydržal a napriek tomu, že mali spolu syna Šimona, išli od seba. Milan sa dal dokopy s mladou Štefániou Jalynskou, ktorá mu tiež porodila syna. Nakoniec to vyzeralo tak, že šťastie nájde pri poslednej partnerke Viki, no nestalo sa tak. Dvojici to, žiaľ, nevyšlo. „​Áno, už dva týždne som právoplatne slobodný,” napísal nám Milan Mečiar, ktorý sa netajil tým, že nevie, kto je otcom dieťaťa, ktoré čaká jeho exmanželka.

Exmanželia Mečiarovci Zdroj: Instagram V .H.

Tá sa na sociálnej sieti pochválila niekoľkými svadobnými fotkami. Nahodila krásne bledoružové šaty s veľkým výstrihom, ktoré zvýrazňovali jej tehotenské bruško. Vyzerala maximálne spokojná a šťastná.

