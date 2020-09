Milan je mladý učiteľ klavíra, ktorý aj napriek varovaniam svojich pedagógov dospel do štádia, kedy mu hra na klavír začína robiť problém. Ako sám tvrdí, kilogramy si nazbieral po období, keď sa rozviedli jeho rodičia a on cítil prázdnotu. Tú sa snažil zajesť. Jeho mama, s ktorou stále žije, berie za to zodpovednosť a urobila by pre svojho syna aj nemožné. Maroš Molnár sa teda rozhodol, že Milanovi dá druhú šancu a vyberie si ho do Extrémnych premien. Ten sa vďačne s Marošom poberie do bootcampu.

Milan počas cvičenia vo fitku. Zdroj: tv markíza

Maroš má obavy. Za prvé nemá dobré skúsenosti s hudobníkmi a za druhé, Milan nikdy v živote nešportoval. Spoločne si sľúbia, že ak bude tvrdo makať, tak mu Maroš pomôže dospieť do stavu, kedy bude môcť zahrať skladbu, kde si bude vedieť prekrížiť ruky.

Milan váži neuveriteľných 175 kilogramov. Pri jeho váhe dosahuje BMI hodnotu 70, čo sú hodnoty dvoch morbídne obéznych ľudí. Milan už od 12-tich rokov berie tabletky na tlak a doslova v hodine dvanástej sa ocitol v správnych rukách, aby to zmenil.

Vizitka Milana Vargu:

Vek : 25

Bydlisko: Tornaľa

Rodina: Slobodný

Zamestnanie: Učiteľ klavíra na ZUŠ

Pôvodná váha: 175

