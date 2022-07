Presne pred rokom orchester Bratislava Hot Serenaders oslavoval dvadsaťročnú spoluprácu s legendárnym Milanom Lasicom, ktorú v roku 2001 odštartoval spoločný projekt s názvom Ja som optimista. Pri tejto príležitosti naplánovali koncert s Milanom Lasicom v Štúdiu L + S. Nikto však netušil, k akej tragédii večer dôjde. Humoristovi prišlo nevoľno a počas klaňačky skolaboval. Zomrel tam, kde to najviac miloval. Na javisku, po odohratí famózneho koncertu. Správy o jeho náhlej smrti šokovali celé Slovensko.

Hneď na druhý deň sa začalo rozprávať o pohrebe a niektorí sa zhodli v tom, že by mal prebehnúť so všetkými štátnymi poctami alebo v jeho milovanom divadle L + S. Rodina však všetko rázne zatrhla.

Snímka z vernisáže výstavy 40 rokov Štúdia L + S. Výstava je venovaná vzniku Štúdia L + S a jeho dvom vedúcim osobnostiam – Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému. Zdroj: Dano Veselský

Rozlúčka sa nakoniec konala tri dni po jeho smrti, v úplnej tajnosti v úzkom kruhu rodiny a hŕstky známych. S Milanom sa lúčila užialená manželka Magda Vášáryová, dcéry Hana a Žofia, Emília Vášáryová a zo známych tvárí jedine jeho blízky kamarát Bolek Polívka. Viacerí jeho kolegovia boli prekvapení z náhleho rozhodnutia rodiny, no rešpektovali to.

„Určite pripravíme nejaký spomienkový program. Ale to je o tom, že jednak sa musíme trochu pozviechať, no a potom sú prázdniny. Veľa ľudí, o ktorých máme my a rodina záujem, aby sa toho zúčastnili, je rozcestovaná. Vyzerá to tak, žeby to bolo po prázdninách," povedal nám minulý rok v júli výkonný riaditeľ Štúdia L + S Pavol Danišovič. Ani po prázdninách sa však vtedy žiadna veľká rozlúčka nekonala.

No vyzerá to tak, že konečne nastal ten správny čas. Divadlo konečne plánuje symbolickú rozlúčku, a to presne rok po Lasicovej smrti s názvom Deň radosti s Lasicom a Satinským. Herci a speváci budú čítať a spievať tvorbu Milana Lasicu a Jula Satinského. Celým večerom bude sprevádzať Paľo Danišovič a v programe vystúpia rôzni umelci a herci. „Teraz, o pár dní bude výročie smrti môjho otca a v Štúdiu L + S plánujeme spomienkovú akciu,” potvrdila nám Lasicova dcéra Hana.

