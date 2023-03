Junior a Radka Britaňáková sa premenili na Avatarov a zatancovali rumbu. No kým v prvom kole predviedol vynikajúci výkon a celá sála mu postojačky tlieskala, v ďalších dvoch už ťahal za kratší koniec. Od poroty veľa bodov nedostal a tentoraz ho nepodržali ani diváci. „S tým, že sme vypadli, sme úplne v pohode. Pre nás je to 7 – 8 týždňov tréningov, čo nám už nikto nevezme. Bolo to mega,“ priznal v Teleráne.

Junior podal v 1. kole famózny výkon. Zdroj: TV Markíza

Milan nám ešte pred štartom Let´s Dance prezradil, že krátko predtým sa naplno vrhol do cvičenia vo fitku, aby nabral kondičku. Začal trénovať pod dohľadom osobného trénera v známom športovom centre v Bratislave, kde dokonca počas leta mávajú sústredenie hokejové hviezdy. Napriek tomu, že v šou dotancoval, na kondičke plánuje makať aj naďalej. A dokonca to nezostane iba pri cvičení.

„S Radkou chceme ďalej tancovať. Chceme si natrénovať ďalších 7 tancov, len sa musíme časovo zladiť a chystáme sa na tanečné tréningy s manželkou. Tonka nie je drevo ani hluchá, tak sme sa s Radkou dohodli, že pôjdeme do toho (úsmev). Dokonca aj dcéra Saška chce začať tancovať, chystám sa s ňou k Peťovi Modrovskému. Mám ohlasy aj od ľudí, že som dosť ovplyvnil iných mužov. Viacerí si povedali, pozri, keď to vie Junior, môžem aj ja,“ prezradil nám Zimnýkoval, s ktorým sme sa vo štvrtok rozprávali vo fitku, v ktorom aj počas týždňa poctivo potil krv.

„Moje cvičenie sa začalo v decembri, tréner Maťo ma pripravoval na Let's Dance – čo sa týka stability, dynamiky. Neboleli ma kolená, nohy mi neodchádzali. Pri tancovaní som nemal žiadne kritické momenty práve vďaka príprave,“ netají sa tým, že pohyb u neho hrá veľký prím.

„Tých pár dní po vypadnutí som zistil, že mi chýba pohyb, to by som nikdy o sebe nepovedal. Let's Dance bola moja veľká výzva v živote. Chcem to robiť ďalej – aktívny prístup k pohybu, jednoducho sa nevzdať. Schudnúť nie je mojím cieľom, to je pre mňa sekundárne, aj keď vidím na oblečení, že tých cca 5 kg išlo dole. Pre mňa ten pohyb je niečo super, hýbať sa je základ. A hlavne dcéra to veľmi sleduje a oslovilo ju to. Chodíme spolu aj na rodinné tréningy, je to pre ňu motivujúce a chcem byť pre ňu príkladom,“ dodal.



