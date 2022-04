Markizácky moderátor Michal Kovačič sa udržal až do piateho kola. Žiaľ, čača mu vôbec nevyšla, takže ani hodnotenie poroty nebolo pozitívne. Nepomohli mu ani hlasy divákov a v nedeľu vypadol. Mrzí ho to? „Mňa nie. Ja som veľmi spokojný, že som prekonal všetky očakávania, ktoré som mal. Naozaj som si splnil všetky sny. Tancoval som vo fraku valčík, dostal som 7 bodov od pani Drexler, niečo úplne nepredstaviteľné. Aj ten nedeľný večer ma veľmi bavil. Som úplne spokojný,” prezradil v Teleráne, v ktorom mu robila spoločnosť Simona Brecíková, jeho tanečná partnerka. V nedeľu však tancoval s Vanesou Indrovou, keďže Simona dostala covid.

Michal Kovačič sa snažil, ale nestačilo to, vypadol. Zdroj: TV Markíza

Ako to celé vnímala ona? „Bolo to zvláštne, veľmi zvláštne. Bola som v takom istom strese, ako keby som tam bola. Ono tie prenosy tomu dajú taký ten náboj a adrenalín – a to isté som zažívala aj v nedeľu doma,” reagovala.

Bolo niečo počas šou, čo moderátora naozaj prekvapilo? „V nedeľu sme mali dvíhačku, kde som mal Vanesu na pleci. To je tiež niečo, čo som si fakt nevedel predstaviť pred pár týždňami. Všetko je tak, ako má byť,” pokračoval Michal, ktorý sa na prenosy pripravoval veľmi precízne. „Ja odrobím naozaj maximum, aby bol dobrý výsledok, len keď človek ide doháňať niečo, čo iní roky študujú, tak za 2-3 týždne sa to nedá všetko urobiť. Ja som robil vždy maximum. So Simonkou sme to nacvičili vždy najlepšie, ako sa dalo. Raz to dopadlo tak, raz tak. Zopár dobrých kúskov sme tam dali. Postaviť sa pred 400 ľudí a 12 kamier a robiť niečo, čo viem, že vôbec nie je dokonalé, je náročné. Tak je to skúsenosť, ktorú by som inde nenašiel. Som rád, že ju mám za sebou,” vydýchol si Kovačič, ktorý mal toho za posledné obdobie poriadne veľa.

„Žil som oveľa dynamickejší život ako predtým... ako som si vôbec vedel predstaviť. Teraz budem musieť hľadať aktivity, aby som mal ten 120 % život. Som zvedavý, čo to prinesie. Viem si napríklad predstaviť, že by som robil nejaké bojové umenie. Už som sa o tom bavil aj s Attilom. Niečo zaujímavejšie z pohľadu koordinácie. Zistil som, že mám schopnosť koordinovať ruky a nohy,” pochválil sa svojimi plánmi Michal, ktorého pravidelne povzbudzovala manželka. „Ja som mal najhlasitejšiu podporu. Naozaj jej ďakujem. Každý večer ich tam bolo cítiť a počuť,” dodal.