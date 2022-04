Milovníci krásnych príbehov sa môžu tešiť na novú slovensko—českú veľkovýpravnú rozprávku Zakliata jaskyňa, ktorá vznikla v koprodukcii s RTVS. Magická snímka o víťazstve dobra nad zlom príde do kín už 2. júna. Michal Hudák pri tejto príležitosti nadaboval jednu postavu do ukrajinčiny. Ako on vníma terajšiu situáciu, pomáha niekomu konkrétnemu a odkiaľ ovláda tento jazyk?

Prečo ste prijali ponuku nadabovať do ukrajinčiny časť rozprávky?

– Je vojna a bez akéhokoľvek zaváhania som povedal áno, poďme do toho, je to pre deti, ktoré sú nedobrovoľne mimo svojich domovov a obklopené cudzím jazykom, cudzími písmenkami, cudzím všetkým. A aj keď sa k nim správajú všetci priateľsky, potrebujú počuť niečo, čo im je blízke.

Akú postavu dabujete?

– Zlú. Zápornú. Oplan sa volá tá postava a je fantasticky zahraná. Zloduchovia sa však hrajú výborne, tak sa vynasnažím využiť svoj potenciál a nájsť v sebe vnútorné zlodušské registre.

Odkiaľ vlastne viete po ukrajinsky?

– K ukrajinčine ma priviedol otec ako malého chlapca. Štvorročný som už vedel čítať ukrajinsky a v Prešove, kde som žil, som chodil do materskej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Neskôr som chodil do základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským, takže viem aj fyzikálne alebo matematické pojmy. Ja som rusínskej národnosti a v Prešove bolo Ukrajinské národné divadlo, kde pracovali moji rodičia v administratíve. V tom divadle som začal účinkovať ešte počas štúdia na gymnáziu. Predstavenia boli v ukrajinčine. Potom som odišiel študovať herectvo do Kyjeva, opäť v ukrajinčine, a tam som si ešte dorobil štátnicu z javiskovej reči z ukrajinčiny. Mám ju v malíčku. Keď prepnem, rozmýšľam po ukrajinsky.

Zapojili ste sa aj do pomoci Ukrajine?

– To by bolo na dlho... Pomáhať je normálne. Štyri roky som v Kyjeve študoval, mám tam množstvo priateľov, veľmi blízkych ľudí, sú to priatelia na úrovni bratov a od prvých hodín mi nebolo jedno, čo sa tam deje. Som v kontakte s mnohými. S niektorými je komunikácia ťažšia, majú iné starosti než odpovedať na moje zvedavé otázky.

Ako to vaši známi zvládajú?

- Paradoxne sú vo väčšom pokoji než my. My sme z toho takí celí vytrasení. To je však filozofiou, dejinami histórie, ako existovali, zažili Sovietsky zväz, tak oni sú relatívne v pokoji. A čo ma veľmi prekvapuje, sú stále ochotní žartovať. Dokonca veľmi intenzívne, mnohokrát až na úrovni čierneho humoru. Je to zvláštne, keď sa rozprávate s niekým, komu svištia guľky niekde pri uchu, ja to počujem v tom telefóne a on do toho dáva také veci, že mám až zimomriavky. Vysvetľujú mi to tým, že národ, ktorý aj počas vojny dokáže žartovať, je nepremožiteľný.

Máte aj kamarátov, ktorí z Ukrajiny utiekli?

– Skôr takých, ktorí tam išli. Môj veľmi dobrý priateľ, spolužiak, je režisérom v národnej opere v Kyjeve, išiel robiť operu do Baku, do Azerbajdžanu, a keď sa to začalo, chcel sa vrátiť domov, aby bránil vlasť. Tak s ďalším spolužiakom, ktorý je už 30 rokov v Barcelone, sme mu pozháňali lístky cez Instanbul do Viedne, tam som ho už čakal, v Bratislave sme procesovali veci a riešili sme, ako ho dostať naspäť, lebo to bol vážny problém. Nakoniec sme ho odviezli do Prešova k môjmu bratovi, ten sa o neho staral a vymyslel spôsob, ako ho dopraviť na hranicu, potom do Užhorodu a odtiaľ vlakom komplikovane do Kyjeva. Po piatich dňoch sa tam dostal. Potom mi písal, už som doma, „vyfasoval“ som žltú pásku, nepriestrelnú vestu a už čakám na zbraň.

Je hrozné, že ľudia, ktorí doteraz zbraň naživo ani nevideli, idú do boja...

– Šialené. 55-ročný operný režisér čaká na zbraň, aby mohol chrániť vlasť namiesto toho, aby riešil operu. Skutočne neuveriteľné.

Je v čase vojny vôbec čas na rozprávku?

– Určite áno. Dokonca, keď komunikujem s mojimi priateľmi, viacerí hovoria, že treba robiť humor, zábavu a tým pomôcť ľuďom aspoň trochu odstrániť frustráciu, ktorú vojna priniesla.

