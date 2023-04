Vlado Voštinár

,,My sme sa tešili na Veľkú noc, chodili sme šibať, lebo sme dostali peniaze a potom sme mohli fungovať dlho. Tiež si úsmevne spomínam na to, že keď už sme mali na to vek, tak sme sa mohli sem-tam po šibačke zrúbať. A že sme mali susedky, na ktoré sme sa tešili, lebo čím viac výskali, tým sme boli s tou studenou vodou a so zle voňajúcimi voňavkami štedrejší."

Moderátor Vlado Voštinár Zdroj: TV JOJ

Juraj „Šoko“ Tabaček

,,Na to si ešte môžem spomínať, lebo vtedy som ešte nepil alkohol (smiech). Bola to radosť. Keď som bol starší, tak som išiel akože vybrať výpalné po celej rodine, aby som si mohol potom kúpiť. Tiež ma bavilo, že sme dostávali vajíčka natvrdo, ktoré boli pomaľované. A vždy nám hovorili, že to nie je len okrasa, ale, keď sa nám nebude páčiť, tak ich máme zjesť. Ale ako dieťa som sa najviac tešil na kopu čokolády, pričom dané zásoby mohli vydržať niekedy až dva týždne."

Juraj Šoko Tabaček Zdroj: TV JOJ

Marcel Forgáč

,,Veľkonočné sviatky, tak ako všetky deti, som mal veľmi rád. Okrem toho, že bola zábava pozerať sa na výskajúce dievčatá, pre nás chalanov išlo o dobrú zárobkovú činnosť. Ako menší som sa zase veľmi tešil z hromady sladkostí. Pre mňa Veľká noc bola vždy veľmi príjemná, a to sa doteraz nezmenilo."

Marcel Forgáč a Juraj Šoko Tabaček. Zdroj: TV JOJ

Michal Hudák

,,Ja sa úprimne priznám, že som to nikdy nemal rád. Museli sme sa poobliekať do slušného oblečenia, čo som nechcel. Boli sme traja bratia a otec a chodili sme po návštevách. Veľa z tých ľudí som zvyčajne videl len raz za rok, a to na Veľkú noc. V rozpakoch som nevedel, čo mám vlastne robiť. Šibanie a oblievanie som robil s veľkým sebazaprením, lebo nerád ubližujem ženám. Nikdy som z toho nemal radosť a priznám sa, že doteraz mi to ostalo. Tieto zvyky ignorujem a chodím na Veľkú noc mimo. Bude to aj tohto roku, s priateľmi a rodinou mimo Slovenska v krásnom prostredí na chalupe."

Ako si na Veľkú noc ako deti spomínajú známe tváre z Inkognita? Michal Hudák Zdroj: TV JOJ

Marián Čekovský

,,Na Veľkú noc si pamätám tak, že som pocítil možnosť finančne si privyrobiť. Vždy v pondelok som od skorého rána pooblieval všetky tety a keď bolo po dvanástej, tak sme olievali aj ujov. Sa tam priplietli a chceli nás zastaviť, tak sme ich oliali tiež a ten, čo je obliaty, musel finančne prispieť. Potom som si kúpil niečo na svoj bicykel. Veľká noc je pre mňa tiež sviatkom, kedy cítite jar a ja miluje jar. Je to aj kvôli tomu, že som narodený na jar 12.apríla. Ako náhle počujem zvuk vtákov, viem, že začína nový život, kvietky kvitnú a ja sa špeciálne teším, že u nás v záhrade zakvitne magnólia."