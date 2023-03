Michal Hudák patrí medzi najobľúbenejšie televízne tváre. Jeho trefný humor diváci jednoducho milujú a obľúbené Inkognito si už bez neho nevedia ani predstaviť. Všimli ste si však, že v relácii má v poslednom čase vždy tričko s inou známou tvárou? „Možno to ľudia o mne nevedia, ale nepoužívam a nemám žiadne sociálne siete. A tak sú fotografie ľudí na tričkách mojím vlastným spôsobom, ako vzdať hold ľuďom, ktorí mi nejakým spôsobom vstúpili do života a ja si ich veľmi vážim. Jan Werich preto, lebo odkedy mi Jiřina Bohdalová povedala, že som určite jeho nepriznaný syn a určite by som mal hrať v jeho životopisnom filme, tak sa mi takýmto spôsobom vtkal do života. Navyše som sa do neho ‚prevtelil‘ pri jednom fotení a vážim si to, pretože to bola skutočne veľká osobnosť,“ priznal Mišo Hudák, ktorý má však aj ďalšie obľúbené osobnosti.

Michal Hudák ako slávny Jan Werich z rozprávky Byl jednou jeden král. Zdroj: TV JOJ

„Julo Satinský mi vstúpil do života prostredníctvom pracovnej príležitosti, kde som mal tú česť pomôcť reinkarnovať jeho hlas a bolo to naozaj veľmi vzrušujúce a emotívne, čo mi potvrdila aj jeho dcéra Lucia Satinská,“ zaspomínal si na nedávnu reklamu pre známu komerčnú banku.

Enologička svetového formátu, ktorá zasvätila celý svoj život práci s viničom a vínom. To je dáma, ktorú Michal Hudák tiež nosí na svojom tričku. Zdroj: TV JOJ

Kto je však sympatická dáma, ktorú má tiež na tričku? „Už nejaký čas som ambasádorom najväčšej vinárskej súťaže na Slovensku DANUBE WINE CHALLENGE a som vášnivým fanúšikom vína. Na Slovensku existuje veľa významných ľudí, o ktorých treba hovoriť – a určite medzi nich patrí aj enologička svetového formátu inžinierka Dorota Pospíšilová, ktorá zasvätila celý svoj život práci s viničom a vínom. Je to fenomenálna šľachtiteľka, ktorá má na konte 24 zaregistrovaných odrôd novošľachtencov. Jedna vyšľachtená odroda, to je tak 40 – 50 rokov práce... Pred pár týždňami oslávila 93 rokov, je to inak verná diváčka Inkognita, tak som si povedal, že jej takto vzdám hold, lebo ju mám veľmi rád,“ dodal.

