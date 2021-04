V úvode súťaže moderátor každého hosťa vždy predstaví. Nebolo to inak ani v piatok večer. Keďže Hudák v relácii už bol, Merčiaka zaujímalo, čo sa odvtedy zmenilo a čo aktuálne robí. „Som zaneprázdnený. Začal som sa venovať rôznym činnostiam. Napríklad zaváram a robím sirupy. Ako vážne. Venujem sa takým veciam, ktoré som predtým odkladal. Baví ma varenie a experimentovanie v kuchyni. Vymýšľam si všelijaké zvláštnosti a tým sa venujem. Normálne nemám čas, niekedy to aj po nociach robím, lebo nemám čas cez deň,” reagoval Michal, ktorý poriadne zaskočil ostrieľaného Merčiaka. „A to ako vážne, naozaj teraz hovoríš?” opýtal sa ho moderátor.

Čekovský, Kramár a Hudák v šou Čo ja viem. Zdroj: rtvs

„To úplne vážne. Alebo aj také bláznovstvá robím, že nazbieram nedozreté zelené guľočky čiernej bazy a tie sparím, lebo obsahujú nejaké jedy a to sa musí najskôr spariť. Naoberať, pozbierať a obtrhať to, je náročná práca. Potom to nakladám. Chutí to medzi zeleným korením a kaparami. Je to veľmi chutné najmä k mäsu. Takéto bláznovstvá si vymýšľam. Veľmi ma to baví, takéto netradičné recepty. Naozaj ma to veľmi baví a trávim tým veľa času,” dodal na záver Hudák.

