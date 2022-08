Herečka Michaela Čobejová je od roku 1992 šťastne vydatá za manžela Ivana, ktorý sa venuje nábytkovému dizajnu. Spolu majú dve dcéry, Ivanu (29) a Táňu (13). A hoci sa hovorí, že ako víno zrejú muži, často to platí aj o ženách. Príkladom je aj Miška, ktorej by 52 rokov tipoval len málokto.

Michaela Čobejová na jojkárskej párty. Zdroj: MARTIN DOMOK

Keď sa totiž pred pár dňami objavila na jojkárskej párty, všetkým padli sánky. Na sebe mala ultra krátke mini šaty, štýlové sandále na hrubom podpätku s mašličkou, no čím ohúrila najviac, boli jej štíhle nohy. Postavičku ako ona by jej pokojne mohla závidieť nejedna dvadsiatka! Ako si udržuje takúto dokonalú figúru? “Nie je to nič špeciálne. Iba behám 6 až 8 km denne, cvičím, neraňajkujem, chodím na kozmetiku a dala som si ušiť šaty (úsmev),” prezradila nám.

