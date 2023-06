Hoci sa v utorok s herečkou Milkou Zimkovou prišlo rozlúčiť veľké množstvo ľudí, známe tváre by ste zrátali na jednej ruke. Dokonca... z hercov sa neukázal nikto! Neprišla ani jej filmová dcéra Pavlínka. ,,Nie, bohužiaľ, časovo mi to nevychádzalo,” povedala nám Michaela Čobejová, ktorá si Pavli zahrala v druhom pokračovaní s názvom … kone na betóne. Medzi smútočnými hosťami chýbal aj Milkin filmový zať Ľubomír Paulovič. ,,Vôbec som nevedel, kedy a kde to je. Keby som vedel, určite by som išiel, ale odkedy som sa dozvedel, že zomrela, každý deň za ňu zapaľujem sviečku a takto na ňu spomínam,” reagoval s tým, že sviečku nezabudol zapáliť ani v deň jej rozlúčky.

No a paradoxne Čobejová sa v ten istý deň objavila na veľkej markizáckej párty - na slávnostnej premiére nového fantasy seriálu Vedma. Na túto udalosť si tak čas už našla. Herečka sa predviedla v čiernych šatách a po celý večer neskrývala dobrú náladu.