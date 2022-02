Doktor Jozef Iľko neodmysliteľne patrí do tímu Telerána. Pred dvomi rokmi v živom vysielaní dokonca vo veľkom oslávil aj okrúhlu 80-ku. Aké by to bolo ráno na Markíze, keby pán Iľko divákom neprišiel povedať, aké bude počasie na Slovensku najbližšie dni. Tentoraz ich príliš nepotešil, keďže na utorok je predpovedaný opäť silný vietor. A práve ten úradoval aj v pondelok ráno v Záhorskej Bystrici počas živého vstupu do vysielania.

Meteorológ Jozef Iľko už viackrát po sebe oslavoval v Teleráne narodeniny. Zdroj: TV MARKÍZA

Moderátorka Kvetka Horváthová stála s meteorológom pred budovou Markízy a v jednej chvíli cítila, ako jej vietor ničí účes. „Vietor nám tu úraduje aj v Záhorskej, ako vidno na mojich vlasoch,” poznamenala s úsmevom. A frizúra neostala bez chyby ani na hlave pána Iľka. Tomu vietor postavil časť vlasov, čo vyzeralo komicky, no on to zvládol s gráciou.

