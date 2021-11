Mesut si pred celým Slovenskom narobil hanbu, keď sa ožral ako doga a schmatol úbohú morku za krk. Naštvaný hospodár ho zo šou nevyhodil, ale so všetkými vecami ho poslal samého na zvonicu. Tam si týždeň spytoval svedomie. Keď ho potom Martin navštívil, arogantný Mesut bol krotký ako baránok a dokázal, že aj no má city.

Mesuta trápi, ako sa správal. Zdroj: tv markíza

Hospodár mu prehovoril do duše ako synovi a pri jeho slovách sa Mesut rozplakal. „Chceš ísť do toho ďalej so mnou? Rozmýšľal si nad sebou? Mal si čas… Doprial som ti ho,” povedal mu Martin. „Jasné, že som si uvedomil, aj som si pripravoval, čo vám poviem, ale nemám slov. Mrzí ma to, že som stratil rešpekt, ktorý som budoval. Verím, že mi dáte možnosť to napraviť,” reagoval Mesut s plačom. Ako to dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.

Prečítajte si tiež: