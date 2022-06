Denisa Mendrejová a Slavo Hatina ml. majú spolu dve dcérky. Staršiu Grétku (8) a mladšiu Hannah (4). Napriek tomu, že im všetci predpovedali rýchly koniec, vydržalo im to spolu až 9 deväť rokov. V roku 2019 sa však rozišli a bola to práve Denisa, ktorá sebe a dcérkam zbalila kufre. A len nedávno vyšlo najavo, že na to mala vážne dôvody a v harmonickom vzťahu zrejme už dlho nežila. Dokonca v apríli uverejnila zúfalý odkaz na Instagrame, že bývalý partner jej uniesol deti a podala na neho trestné oznámenie. Krátko nato jej dcéry doniesol domov, no ona ako matka prežívala päť dní plných strachu, keďže nevedela, čo je s nimi.

Denisa Mendrejová od pracháča odišla v roku 2019. Zdroj: Archív D.M.

„Za posledné tri roky, čo s pánom Hatinom netvorím pár, sa udialo veľmi veľa situácií, v ktorých som ja pre dobro a pokoj detí a rodiny ustúpila. No pri poslednej situácii, ktorá sa odohrala 13. 4., som si povedala, že už naozaj stačí a musím si určiť hranice. Preto so Slavom fungujeme na základe neodkladného opatrenia, ktoré určuje styk s deťmi. Slavo nedodržuje toto opatrenie niekoľko rokov. Deti zo školy v termíne, keď má určený styk, nevyzdvihne, alebo práve naopak, tak ako sa stalo, mi deti zo školy zobral a bránil mi v styku s nimi až do nedele 17. 4.,” povedala nám vtedy nahnevaná a mimoriadne vystrašená Denisa.

Hatina mladší má lietať v problémoch. Zdroj: archív

„Všetky ďalšie kroky budem riešiť so svojím právnym zástupcom a dúfam, že už sa takáto situácia nebude nikdy opakovať a otec mojich detí pochopí, že takýmto správaním ubližuje hlavne deťom a až potom mne,“ dodala vtedy Mendrejová. A ako sme sa najnovšie dozvedeli, bohatý syn veľkopodnikateľa a dlhoročného šéfa Slovnaftu Slavomíra Hatinu Slavo Hatina ml. mal skončiť vo väzbe. Dôvodom však neboli problémy, ktoré narobil Mendrejovej. To, že skončil v rukách polície, sme sa dozvedeli od dvoch od seba nezávislých zdrojov. „Slavo Hatina ml. skončil vo väzbe za opakované užívanie alkoholu za volantom,“ dozvedeli sme sa od dvoch zdrojov. Viackrát sme sa snažili kontaktovať aj Mendrejovú, no na naše otázky nereagovala. Ako sme sa ďalej dozvedeli, súd už stihol rozhodnúť aj o jeho treste. Za opakované užívanie alkoholu za volantom ho odsúdil na tri mesiace.