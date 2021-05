Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na nového riaditeľa Novej scény ešte minulý rok, 29. októbra 2020. Do záverečného kola postúpili Juraj Ďurdiak, Ingrid Fašiangová, Andrea Kozáková a Peter Oravec. Všetko nasvedčovalo tomu, že do šéfovského kresla opäť zasadne Fašiangová, no nestalo sa tak. Napriek tomu, že získala najväčší počet hlasov od jednotlivých členov výberovej komisie, ministerka ju nevymenovala a zvíťazil Oravec. Ako sme sa dozvedeli zo zdroja, v divadle to teraz vrie.

„Celé výberové konanie sa spochybnilo. Bol tam bodový a poradový systém. Pani Fašiangová bola v poradovom systéme prvá, štyria zo siedmich členov komisie jej dali prvé miesto. Traja dali body pánovi Oravcovi. Jedna členka komisie dala Ingrid menej bodov a zistilo sa, že im nesedí aritmetický priemer a s Oravcom majú rovnaký počet bodov. To bola síce pravda, ale takýto priemer sa nerobieva. Robí sa to mediánom. Potom sa riešil opätovne bodový systém a tam Ingrid opäť vyhrala. A bolo teda viac-menej jasné, že to vyhrá. No po utorkovej návšteve ministerky kultúry Milanovej nastal šok. Ministerka sa rozhodla vylúčiť z výberovej komisie zástupkyňu divadla Zuzanu Šebestovú. Jej účasť v hlasovaní bola spochybnená anonymom. Riešilo sa to a ministerka to uznala za konflikt záujmov. V taktom zmysle, že Šebestová Fašiangovej nadržiavala,” dozvedeli sme sa zo zdroja.

Karol Čálik a Ingrid Fašiangová. Zdroj: profimedia.sk

Čo na to samotná Fašiangová? „Napriek snahám zdiskreditovať moju osobu anonymami a inými podnetmi som sa vo výberovom konaní umiestnila na prvom mieste, o čom svedčí aj zatiaľ jediné rozhodnutie, ktoré som obdržala z MKSR 9. 4. 2021. Vzhľadom na snahu predsedníčky komisie postupovať podľa istého scenára, v ktorom som, žiaľ, nemala hrať hlavnú úlohu, sa po zverejnení pôvodnej zápisnice začali spochybňovať právne nepodložené náležitosti. Celú záležitosť budem riešiť právnou formou,” reagovala vo svojom stanovisku.

Čo si o tom myslí jej syn Marek Fašiang? „Viem, čo všetko mama divadlu obetovala. Áno, ľudia robia chyby, no divadlo sa veľmi posunulo vpred. V takejto kondícii ešte nikdy nebolo. Výsledok jej práce vidieť. Celý čas išlo o to, aby výberové konanie bolo transparentné. Mama sa určite bude brániť. Nie je problém, že nevyhrala alebo že nebola menovaná. No pokiaľ majú mať aj v budúcnosti v iných inštitúciách výberové konania, ktoré majú mať zmysel, tak musia byt nastavené normálne a transparentne, lebo v takomto prípade je to iba zakrývací manéver, keď sa tam na konci dňa môže dostať kandidát, ktorý je zaujímavý, a nie ten, ktorý bol transparentne zvolený,” povedal nám nahnevaný Fašiang. Nový šéf divadla Peter Oravec sa k téme do konca uzávierky nevyjadril.

