Študentky rôznych vysokých a stredných škôl, s rôznymi zameraniami a z rôznych miest z celého Slovenska spájal donedávna jeden sen – stať sa finalistkou súťaže Miss. Od dnešného dňa sa všetky uchádzajú o korunku Miss Slovensko 2021 a majú presne tri mesiace na to, aby sa dostali do formy. Sú medzi nimi modelky, ale aj dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ vôbec neprišli do kontaktu.

12 finalistiek Miss Slovensko 2021 s riaditeľom súťaže (v strede). Zdroj: Matej Kalina

Paradoxne do aktuálneho ročníka počas korony sa prihlásil rekordný počet dievčat. „Pripisujem to našej snahe a reklame, ktorú sme robili. Mali sme super kampaň a druhá vec je, že bola pandémia, dievčatá sú viac doma, je aj nezamestnanosť. Myslím si, že baby chcú skúšať šťastie a niečo nové. Dievčatá v tomto veku koľkokrát ešte nevedia, akým smerom sa chcú uberať, my im v tom trochu pomôžeme. Výber bol naozaj náročný,” prezradil nám Kováčik tesne po predstavení finálovej 12-ky. Mnohé však musia zamakať na postavičkách.

„Áno, určite sa musia dať niektoré do formy, vyrysovať sa. Úprimne vám poviem, že asi polovica z nich určite. Je to o režime, disciplíne, stravovaní a hlavne o cvičení. Spevniť musia tiež určite,” dodal riaditeľ súťaže, ktorý zatiaľ favoritku medzi finalistkami nemá.

