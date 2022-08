V novej sérii Tváre sa predstaví víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, komička Simona Salátová, herečka z Druhej šance Liv Bielovič, herečka a speváčka Natália Puklušová, herečka zo Susedov Viki Ráková, hudobník Ondrej Kandráč, nový herec z Druhej šance Karol Tóth a otec twiinskinej dcéry Ney Matúš Kolárovský.

Matúš Kolárovský bude súčasťou novej série Tvojej tváre. Zdroj: Instagram matuskolarovsky

A práve po prečítaní jeho mena sa začali diváci dobre zabávať a svoje názory napísali aj do komentárov. „Čakala som, že keď je tam Kolárovský, že tam bude aj twiinska, škoda, bolo by to zaujímavejšie,” napísala fanúšička šou. „Mali ste obsadiť aj twiinsku, to by bolo divadlo,” smiali sa ďalší. „Medzi účinkujúcimi mala byť aj twiinska a mohla si s Kolárovským strihnúť nejaké zamilované dueto,” uštipačne reagovali ľudia. Ako to Matúšovi pôjde a či to dotiahne tiež tak ďaleko ako jeho kamarát Martin Klinčúch, ktorý celú šou minulý rok vyhral, môžete sledovať na Markíze už od jesene.

