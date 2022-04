To, že Kolárovský je otcom, prezradil až na Valentína v klipe k pesničke "My", kde spieval, že jeho dcérou je Nea, ktorú má s Veronikou Nízlovou. Prešlo pár týždňov a Matúš sa konečne rozhodol prehovoriť. "Nepáčilo sa mi, akým spôsobom to podali médiá," povedal v úvode exkluzívneho rozhovoru pre markiza.sk Kolárovský napriek tomu, že s hercom sme komunikovali a pýtali sa ho, či môže potvrdiť, že je otcom Nízlovej dcérky. On sa vtedy rozhodol nekomentovať to.

Február 2022: Matúš vydal videoklip, kde priznal otcovstvo. Neu berie ako svoj poklad. Zdroj: ARCHÍV M.K.

"Chcel som to povedať spôsobom, ktorý mi je najbližší, že pesnička je to najviac! Keď som napísal pesničku My, povedal som si, že je najepší čas dať to von. Bol to za mňa najlepší a najkrajší spôsob, ako som to mohol potvrdiť," hovorí mladý herec. "Okrem toho som si to potreboval vyriešiť v osobnom živote, dialo sa veľa vecí, aj u mňa doma. Potom som si povedal, že už je čas na to, aby to vedela aj verejnosť," prezradil a v zápätí priznal, že rodina bola z toho v šoku.

"Rodina bola šokovaná, ale nemyslím si, že to prijali zle. Moja mama mala tiež 21 rokov, keď mňa čakala. Tiež to bolo také všelijaké pre ňu. Ja som si našiel priateľku, keď Nea už bola v očakávaní, no ja som o tom ešte netušil. Toto som si potreboval vyriešiť. Rodina to neprijala zle, rozprával som sa s nimi o tom, stoja pri mne. Bol som z toho tiež šokovaný, je to veľká výzva! Je to niečo, čo som nečakal, ale už to je tak, ako to je a určite to nie je nič zlé," pokračoval Matúš, ktorý sa snaží chodiť za Neou tak často, ako sa dá.

"Za Neou iba dochádzam, lebo spolu nebývame, no nemám ešte auto, robím si práve vodičák. Uvidíme, kto si kúpi skôr auto, či ja alebo Nea," povedal so smiechom s tým, že ešte si netrúfa byť sám s malou. "To, že som otec, je zodpovednosť, je to iná vec, človek cíti možno v niektorých veciach nejaký tlak, keďže má veľkú zodpovednosť a na druhej strane tu ona ostane po mne," dodal.

