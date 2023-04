Bývalá misska Ráchel Karnížová (22) nedávno priznala, že ju do krvi zmlátil teraz už jej bývalý priateľ Tomy Kotty (32). Netrvalo dlho, a s násilím začali spájať aj ľudí z Kottyho blízkeho okolia, ku ktorým patrí aj nádejný mladý spevák a herec z Pána profesora Matúš Kolárovský (22). Teraz, sa k týmto obvineniam vyjadril aj človek, ktorý pozná Matúša najbližšie, a to jeho mama.

Informácie o správaní markizáckeho moderátora Tomáša Drahoša, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Tomy Kotty, zaplavili sociálne siete po tom, čo jeho bývalá partnerka Ráchel Karnížová nabrala odvahu a uverejnila desivé zábery jeho vyčíňania. Priznala fyzické aj psychické týranie, ktoré prežívala počas polročného vzťahu s extravagantným moderátorom. Tomy Kotty sa do povedomia verejnosti dostal vďaka reality šou Farma, kde účinkoval v roku 2017. Následne započal kariéru moderátora a speváka, na ktorú môže však po tomto incidente definitívne zabudnúť.

Ráchel po bitke od priateľa skončila s krvavou a opuchnutou tvárou. Zdroj: instagram.com/ @rachellkka

Svoje skladby produkoval pod záštitou produkčnej spoločnosti, ktorej súčasťou je aj miláčik ženských sŕdc Matúš "Yael" Kolarovský. Dvojica nedávno spolupracovala na skladbe "Nehaj tak!", po ktorej sa zdalo, že ich kamarátsky vzťah sa len prehĺbil. Teraz to však vyzerá tak, že toho majú viac spoločného, ako sa na prvý pohľad zdá. Na sociálnych sieťach sa začali kopiť svedectvá, že čo-to na rováši má aj Matúš. ,,Vrana k vrane sadá," napísala k fotke Tomyho a Matúša Kolárovského Nikola Baranová, ktorá ešte nedávno tvorila s Matúšom pár.

Matúš Kolárovský so svojou ex partnerkou Nikolou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf1wdVUN4jY/

V deň vypuknutia kauzy reagoval šéf hudobného vydavateľstva, po ktorého spadá aj Kolárovský: „Pravosť článkov, ktoré boli zverejnené a vyjadrenia v súvislosti s Matúšom “Yaelom” Kolarovským sú nepravdivé a proti vzniknutej situácii podnikáme patričné právne kroky.“

A kým Matúš stále mlčí a stiahol sa do úzadia, ženy z jeho súkromného života sa rozhodli brániť jeho česť. Deň po sa k celej situácii verejne vyjadrila twinska Veronika Nízlová, s ktorou má mladučký spevák dcérku Neu. "Matúš je mierumilovný človek, milujúci otec. Určite je to len nejaký hlúpy výmysel. Z jeho strany som nezažila nikdy žiadny náznak agresie. Skôr zo strany jeho priateľky, ktorá mi niekoľkokrát písala urážlivé a vulgárne správy," napísala Veronika na svojom profile na Instagrame a dodala, že celá záležitosť je už v rukách právnika. Dlho na seba nenechala čakať ani ďalšia mama, a to Matúšova...

Veronika, Matúš a Nea oslávila Veľkú noc spolu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqskFG1tE1l/

"Ahoj svet. Tu Matúšová mama. Som mamou tohto vzácneho človeka už 22 rokov. Bolí ma, keď čítam vyjadrenia ľudí, ktorí si o ňom urobili názor na základe "vrana k vrane sadá". Bolí ma, že ho nemôžem brániť tak, akoby som v tejto chvíli chcela. To, čo chcem povedať a za čím si stojím je, že sme s tebou Matúš," napísala na svojom instagramovom profile. Jej príspevok ihneď zdieľalo niekoľko najbližších ľudí z Matúšovho okolia, medzi nimi aj jeho blízky kamarát a herec Martin Klinčúch (22).

