Tublatanka už niekoľko týždňov valcuje Slovensko výročným „40 rockov Dobrí priatelia tour“. V rámci tohto turné zavítali aj do hlavného mesta, kde predviedli vyše dvojhodinovú rockovú nádielku. A líder kapely Maťo Ďurinda jednu z pesničiek venoval zosnulému hercovi Danovi Heribanovi († 43).

Tublatanka má za sebou už deväť zastávok po celom Slovensku a užíva si turné plné megahitov a energie. Na vyše dvojhodinových koncertoch sa kapela predstavuje vo výbornej kondícii. Málokto možno vie, že Maťo Ďurinda na jeseň 2023 oslávi už 62 rokov. „Tešíme sa, že fanúšikovia reagujú veľmi spontánne, uvoľnene a spievajú s nami celý koncert. Poznajú aj dve úplne nové pesničky, ktoré hráme z nového albumu Uprostred chaosu. Pieseň Dobrí priatelia, podľa ktorej je nazvané turné, sa stala rýchlo obľúbenou a publikum si ju s nami na každom koncerte zaspieva. Často mám na koncertoch pocit, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku,“ konštatoval líder Tublatanky Maťo Ďurinda.

Maťo Ďurinda v šatni pred koncertom. Zdroj: MATEJ KALINA

No a nedávna smrť obľúbeného herca Dana Heribana zasiahla aj Ďurindu. Ten sa tiež z jeho náhleho odchodu nevie spamätať a pred bratislavským publikom mu venoval jednu z pesničiek. „Táto pesnička je pre Dana Heribana. Mal som ťa rád,“ zahlásil Maťo v úvode koncertu.

„Táto pesnička je pre Dana Heribana. Mal som ťa rád,“ zahlásil Maťo v úvode koncertu. A čo ich dvoch spájalo? „Bol to pre mňa obrovský šok a smútok keď som sa dozvedel ,že nás Dano Heriban tak náhle opustil. Na koncerte sme mu na pamiatku venovali pieseň Kilo lásky. S Danom sme sa osobne nepoznali, aj keď som túžil sa s ním zoznámiť a skamarátiť, no, žiaľ, som to nestihol. Bol môj obľúbený herec a komik s veľkou charizmou a magnet, ktorý priťahoval moju pozornosť, kdekoľvek sa na obrazovke objavil. S chalanmi sme sa pred koncertom o ňom a o tejto smutnej udalosti rozprávali a zistili sme, že sme ho všetci obľubovali. A tak sme mu zahrali Kilo lásky. Keď som ohlásil, že tú pieseň venujeme Danovi, cítil som spoločný smútok a všetci naši fanúšikovia na koncerte tlieskali na jeho počesť,“ povedal nám Ďurinda.