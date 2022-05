Mirka to vôbec nečakala. „Matej ma prekvapil v práci asi dva týždne po rozhodnutí. Boli sme sa prejsť a počas toho sme mali dlhší rozhovor. Zdržal sa cca dve hodiny a potom pokračoval do Bratislavy, kde mal svoje plány. Úprimne ma prekvapilo, že moje finálne rozhodnutie nebral ako definitívne a dúfal, že moje rozhodnutie po dvoch týždňoch bude iné. Bola som rada, že prišiel, pretože sme po rozhodnutí nemali čas sa poriadne porozprávať a rozlúčiť sa,“ prezradila pre Markízu.

Mirka a Matej zo svadobnej šou. Zdroj: Instagram

„Ja som za ňou bol po natáčaní. Nechal som to chvíľku ležať a možno nejaké dva tri týždne potom som ju bol navštíviť. A mali sme asi dvojhodinovú prechádzku v daždi na hrádzi v Seredi. Úplne super sme sa porozprávali, pred dverami sme sa rozlúčili. Ja som jej povedal, nechaj si to preležať v hlave. No neprešiel ani týždeň a už mi napísala, že ona to jednoducho nedáva, ona to ukončila a pre ňu to hasne. Tak to haslo aj pre mňa,“ povedal Matej. „S odstupom času vlastne zisťujem, že je asi dobré, že to dopadlo, ako to dopadlo. Evidentne to tak malo byť,“ priznal psychológovi Alešovi Bednaříkovi.

