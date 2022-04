FOTO Matěj Homola: Darin ex sa zoznámil s futbalistom Nedvědom! Jeho slová hovoria za všetko

Onedlho to bude už rok, čo Dara zahorela láskou k niekdajšej futbalovej hviezde Pavlovi Nedvědovi, ktorý pôsobí v talianskom veľkoklube v Turíne. To, že bývalý športovec si rozumie s dcérou Laurou, je už známe. Nedvěd si však sadol aj s jej ex Homolom.

Dara Rolins je zamilovaná asi ako dávno nie. Na Valentína zverejnila tento romantický záber s Pavlom Nedvědom, s ktorým randí zhruba od júna 2021. Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Nový partner Dary a parťák dcéry Laury Pavel Nedvěd je sympaťák a bolo mi cťou sa s ním zoznámiť. O fotografie s niekým väčšinou nežiadam, ale tu som musel využiť, až skoro zneužiť situáciu. Lebo – ako mi asi každý potvrdí, kto cestuje –väčšina obyčajných ľudí vo svete nevie o Českej republike nič a dlho by ju hľadali na mape. Ale veľmi často si v krajinách, kde sa intenzívne sleduje v televízii futbal, našu republiku spájajú s tromi menami – Pavel Nedvěd, Milan Baroš a Petr Čech. Hocikde vo svete chlapi poznajú tieto mená,“ zveril sa Homola na Instagrame a potom dodal: „Takže táto fotografia vo svete otvára dvere viac ako čokoľvek iné a dá sa vďaka nej nadviazať priateľstvo na mnohých miestach, kde by to inak možno drhlo. Pohoda.“

