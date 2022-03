Film režiséra Jakuba Kronera Šťastný nový rok 2 sa v týchto dňoch konečne dostal do kín. Medzi prvými, ktorí novinku videli, bola aj manželka Tomáša Maštalíra Kristína. Tá na premiére vďaka svojmu sexi outfitu pútala pozornosť na všetky strany.

Herec Tomáš Maštalír, odkedy sa oženil, sa na spoločenských akciách ukazuje čoraz častejšie. Na slávnostnej premiére novinky, v ktorej si zahral jednu z hlavných úloh, preto tiež nemohol chýbať. Spoločnosť mu robila jeho manželka Kristína. S brunetkou sa oženil po krátkej, len päťmesačnej známosti v roku 2018. Zamilovaná dvojica si za miesto romantického aktu vtedy zvolila dovolenkovú destináciu v zahraničí.

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou na premiéru filmu Petra Bebjaka, Správa. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Začiatkom januára 2019 prasklo, že dvojica čaká ich prvé dieťatko. Kristína v lete porodila krásnu dcérku, ktorej dali meno Emmka. A hoci pani Maštalírova bola štíhla ako laň už pred otehotnením, teraz, takmer tri roky po pôrode, je zrejme ešte chudšia ako bývala. Keďže si obliekla top s odhaleným chrbtom, bolo vidieť, ako jej presvitajú rebrá. Je teda jasné, že sa s po popôrodnými kilami vysporiadala na jednotku. Postavu by jej pokojne mohli závidieť aj modelky. Okrem postavy však ,,predviedla" aj presvitajúce bradavky, keďže do spoločnosti dorazila bez podprsenky. Niet sa čo čudovať, k zvolenému outfitu by ani nepasovala.