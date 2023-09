Nedeľná diskusia v markizáckej relácii Na telo sa skončila obrovským škandálom. Predseda KDH Milan Majerský označil v priamom prenose LGBTI+ ľudí za pliagu. V tom momente sa proti jeho nenávistnému postoju spustila vlna kritiky a reagujú na to aj naše známe tváre. Jeho výrok odsúdil aj herec Tomáš Maštalír.

Milan Majerský v živej diskusii Na telo na otázku, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI+, odpovedal: „Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska – aj korupcia, aj LGBTI+. Sú to pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek.“ Moderátor Michal Kovačič ostal vo veľkom šoku a keď sa ho ešte raz opýtal, či označuje LGBTI+ ľudí za pliagu, zopakoval to. „Aj korupcia, aj LGBTI+ môžu zlikvidovať národ ako taký,“ povedal.

Moderátor Michal Kovačič neveril tomu, čo počuje. Zdroj: TV Markíza

Proti jeho nenávistnému postoju sa verejne postavilo mnoho politikov a známych tvárí. V pondelok prijal do Telerána pozvanie herec Tomáš Maštalír, ktorý prišiel odpromovať novú sériu Pána profesora. A hoci u neho nie je zvykom, že by sa v priamom prenose rozohnil, nenávistné vyjadrenie Majerského nenechalo chladným ani jeho.

Tomáš Maštalír si v Teleráne servítku pred ústa nedával. Zdroj: TV Markíza

Kým prišiel drsný odkaz pre Majerského, Maštalír začal najprv mierne. „Seriál Pán profesor je veľmi dobre postavený, najmä preto, že prináša aj aktuálne spoločenské témy. Za mňa osobne to bola aj jedna z hlavných motivácií vstúpiť do tohto formátu, pretože v každej jednej epizóde sa objavuje súčasný problém, či už mladých ľudí alebo celej spoločnosti. Aj v tejto sérií sú veľmi zaujímavé prípady. Niekedy ma aj mrzí, že do epizód sa toho nedostalo viac, čo aktuálne trápi Slovensko, ale sú tam silné témy. A je ich celá škála,” rozhovoril sa a následne si už servítku pred ústa nedával.

Majerský sa okamžite objavil aj na stránke Zomri. Zdroj: Instagram Zomri

„Aj v súčasnosti, čo trápi Slovensko… V nedeľu sme sa napríklad dozvedeli, že istá skupina ľudí je pliaga, a to je naozaj veľmi zlé vypočuť si od mierumilovného kresťana, ktorý všetkým želá pokoj a lásku, že niekto je pliaga a ani si neuvedomuje, ako tým veľmi ubližuje. Takýchto tém je tam veľmi veľa a vďaka za ne,” dodal. Po vlne kritiky Majerský vo svojom statuse napísal, že má úctu ku každému človeku a jeho vyjadrenia z debaty boli podľa neho zle pochopené.

