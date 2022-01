Na Markíze už dnes večer štartuje nový seriál z lekárskeho prostredia. Doktora, ktorý po hrozivej streľbe do hlavy prišiel o pamäť, si zahrá Ján Koleník. Už čoskoro sa však táto novinka začína aj na českej Nove, len s úplne iným obsadením. A neuveríte, koho si Česi vybrali do hlavnej úlohy. Tomáša Maštalíra!

Seriál Druhá šanca ponúka príbeh úspešného lekára, ktorý si po ťažkom poranení mozgu nepamätá nič, čo sa stalo v uplynulých 12 rokoch. „Je to pre mňa výborná herecká príležitosť, zahrať si postavu v troch úplne odlišných obdobiach života. Úspešného empatického lekára, zatrpknutého neobľúbeného šéfa a zlomeného chlapa, ktorý si hľadá cestu k životu, ktorý už raz prežil, s totálne odlišným prístupom,” povedal o svojej postave Andreja Fabiána Ján Koleník. „Vymazať 12 rokov života je jedna vec, ale nanovo prežiť rodinné traumy, ktoré mali byť zahojené, vzťahy, ktoré boli vyrovnané, lásky, ktoré dávno vyprchali, učiť sa veci, ktoré boli každodennou rutinou, odznova spoznávať ľudí, ktorí boli starí známi, je druhá šanca,“ dodal herec. „Lekára som ešte nestvárňoval. A som rád, že môžeme týmto projektom vzdať hold tejto profesii,“ hovorí Koleník.

Ján Koleník natáčal scénku so zbraňou. Zdroj: TV Markíza

Rovnaký seriál však čoskoro štartuje aj na českej Nove. Pochopiteľne, s českým hereckým obsadením. A prekvapivo, hlavnú úlohu nebude hrať domáca hviezda, ale vybrali si náš veľký sexsymbol Tomáša Maštalíra! V seriáli sa bude volať Ondřej Frank. Už teraz je teda jasné, že pôjde o porovnávanie dvoch našich najväčších hereckých sexsymbolov! „Napriek tomu, že v Česku majú mnoho výborných hercov, voľba bola jasná. Do českej verzie Druhej šance chceli jedine Tomáša Maštalíra. Ten absolvoval kurzy češtiny, aby ho nemusel nikto dabovať. A mnohí budú veľmi prekvapení, ako perfektne zvláda češtinu,” dozvedeli sme sa z Markízy. Kým Koleník v seriáli trošku ošedivel a musel schudnúť, aby stratil objem na svojich svaloch, Maštalírovi pribudli iba dioptrické okuliare. Čo myslíte, kto sa na túto postavu hodí viac?

Tomáš Maštalír ako lekár Ondřej Frank v seriáli Druhá šanca, ale na českej Nove. Zdroj: TV Nova

Maštalír má jednu veľkú výhodu. České publikum seriály miluje a takmer ani jeden sa nekončí diváckym fiaskom. A obzvlášť tie z nemocničného prostredia. Veď Ordinace v růžové zahradě sa vysielala dlhých 16 rokov, kým u nás iba päť. Seriál však spôsobil aj na Slovensku veľký ošiaľ. V Česku bol obľúbený aj Modrý kód, na ktorý nadviazali Sestřičky.

Výhodou Koleníka zas bude to, že slovenské diváčky ho obdivujú a markizácke nemocničné seriály doteraz vždy bodovali. Či už to bola Ordinácia alebo Sestričky. Televízia sa popálila iba raz, a to so seriálom Doktori, kde hral Alexander Bárta. Kým Maštalír už hral lekára v spomínanej Ordinácii v ružovej záhrade, pre Koleníka je to prvá doktorská rola. Diváci však mohli herecké zdatnosti oboch porovnať v seriáli Za sklom, kde účinkovali ako vyšetrovatelia a obaja boli famózni.

Anketa Čo myslíte, komu táto postava sadne viac? Ján Koleník 38% Tomáš Maštalír 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: