Martina Zábranská (28) bola ešte donedávna pre mnohých veľkou neznámou. Zviditeľnila sa vďaka seriálu Priznanie na RTVS a neskôr moderovaním Let´s Dance. Okrem toho však účinkuje aj v ďalšom markizáckom projekte Svätý Max. A práve tam sa najnovšie poriadne odviaže a predvedie milostnú scénu. A nebude to jej prvá pikantná skúsenosť pred kamerami!

FOTO Martina Zábranská stratila ZÁBRANY: Najprv sex s mladíkom, TERAZ si to rozdala s farárom

Zábranská popri herectve už štyri roky pracuje aj v známom komerčnom rádiu, kde sa ľuďom prihovára pod prezývkou Maca. Po nedávnom účinkovaní v seriáli RTVS Priznanie sa presunula do markizáckej nablýskanej tanečnej šou. Popritom účinkuje v seriáli Svätý Max, kde hrá po boku dvoch českých kolegov – syna Veroniky Žilkovej Vincenta Navrátila a mladého Adama Mišíka. A práve s druhým menovaným, ako sme už písali pred pár dňami, sa mala na pľaci viac zblížiť.



Martina sa na obrazovkách Markízy objavuje aj v novom seriáli Svätý Max. Hrá tam policajtku. Zdroj: TV MARKÍZA

„Počas natáčania to medzi nimi poriadne iskrilo. Dokonca cez prestávky si pred všetkými dali aj viacero bozkov, objímali sa a ich pohľady hovorili za všetko,“ prezradil nám nedávno zdroj zo štábu. Napriek tomu, že v súkromí jej mal učarovať práve Mišík, v seriáli, naopak, zažije vášnivý románik s farárom Vincentom Navrátilom. Nie je to tak dávno, čo sme písali o nádejnom novom sexsymbole zo seriálu RTVS Priznanie hercovi Robertovi Siposovi (24). Ten v deji podľahol šarmu kolegyne Martiny Zábranskej. Obaja sa tak ocitli v posteli a užili si intímne chvíle. Brunetka sa dokonca miestami ukázala aj hore bez – hoci zozadu, no vo viacerých momentoch jej bolo vidieť aj časť holého prsníka. A prešli dva mesiace a Martina sa opäť odviaže pred kamerami!



Zábranská vo Svätom Maxovi totiž cíti náklonnosť a vášeň k Navrátilovi a časom sa ukázalo, že je to vzájomné. V minulej časti sa Vincent odvážil pobozkať ju a tentoraz urobí ona prvý krok. Po oslave v bare sa objaví pred jeho dverami s fľašou vína v ruke, a hoci on bol práve na odchode, v momente na všetko zabudne. Martina sa po zvítaní vrhne na neho a začne ho vášnivo bozkávať. Oboch tak premôže túžba a následne si užijú sex. Ich pikantnú scénku uvidíte už dnes o 20.30 hod. v seriáli Svätý Max na Markíze.



Anketa Páči sa vám Zábranská ako moderátorka Let's Dance? Áno, konečne niekto nový 25% Nie 75% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný