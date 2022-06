V kinách už beží rozprávka Zakliata jaskyňa. Ako ste si užili natáčanie?

– Pre mňa to bol neskutočný zážitok s fantastickými ľuďmi a so skvelou Marianou Čengel Solčanskou, ktorá bola režisérkou. Jednak sme tvorili krásny film, krásne umenie, ale zároveň to bolo jeden veľký zážitok preto, že sme navštívili nádherné lokácie, či už na Slovensku, v Česku alebo v Maďarsku. Dokonca sme mali možnosť spoznať aj prácu za kamerou. Bol to pre mňa taký silný zážitok, že sme sa rozhodli zostať na natáčaní dlhšie, aj keď sme nemuseli a chopili sme sa klapky. Spoločne sme sa tak naučili novému remeslu.



Pôsobíte v rádiu, hráte v seriáloch, moderujete. Čo je pre vás najnáročnejšie?

– Rádio je moja láska, moja domovská scéna. Mám tam veľa priateľov a som tam aj najdlhšie. Jednoznačne najťažší bol pre mňa Let‘s Dance. Samotné hranie, ako napríklad v rozprávke, pre mňa nebola novinka, ale to moderovanie bol môj prvý takýto počin na kameru a ešte aj naživo. Nemala som predtým tú skúsenosť a bola som hodená do vody a preto to bolo náročné. Navyše si myslím, že som viac herečka ako moderátorka. Ak som sa pre niečo narodila, tak skôr pre herectvo.

Ak by prišla ďalšia ponuka na moderovanie takej veľkej šou, išli by ste do toho znova?

– Aktuálne moderujem jednu reláciu v RTVS, aj keď to prišlo ešte pred tromi rokmi, len cez covid sa to muselo zrušiť a pozastaviť. Ale závisí to od toho, čo by to bol za projekt. Nechcem sa preceňovať a púšťať do niečoho hlava-nehlava len preto, aby som niekde bola. Najmä by som nechcela uškodiť tomu projektu. Na Let‘s Dance som mala možnosť okúsiť, aké je to moderovať na kameru, takže by som si zvážila, či do toho pôjdem.



Na začiatku Let‘s Dance vás diváci dosť kritizovali. Oľutovali ste počas šou ponuku moderovať tento projekt?

– Boli aj také momenty, ale nebolo to také, že by som oľutovala, že som to zobrala. Skôr by mi bolo ľúto, keby som do toho nešla. Skôr ma mrzelo, keď mi to nešlo. Niekedy som sama nebola stotožnená so svojou robotou a bála som sa, že projekt tým utrpí. Som dosť sebakritická. Niekto môže robiť svoju robotu poctivo a dobre, no niekedy môže robiť maximum a nepodarí sa to. Niekedy jednoducho nepustia nabehané kilometre. Boli momenty, keď som bola smutná, ale určite som sa tešila, že som mala možnosť byť toho súčasťou.



Keď vás diváci v komentároch na sociálnej sieti kritizovali, ako ste to vnímali?

– Vôbec som to nebrala tak, že to patrí k šoubiznisu, pri srdci to, samozrejme, zabolelo. Na začiatku to bolo horšie. Brala som tie komentáre ako všeobecný názor, a to som nemala robiť. Časom a aj po viacerých rozhovoroch s ľuďmi z brandže som pochopila, že to k tomu jednoducho patrí. Povedala som si, že to robím s láskou, a komu sa nepáči, nech to nepozerá.

S kým ste si najviac rozumeli?

– Určite s Adelou Vinczeovou a Tatianou Drexler. Ja som najviac času strávila s porotou, mali sme spoločné šatne. Tanečníci boli celý týždeň spolu a ja som bola skôr s porotou. Ale veľa času som strávila aj s Viktorom a s naším scenáristom Honzom Liškom.



Na záver jedna súkromná otázočka: Vyzeráte veľmi spokojne, ste teraz zaľúbená?

– Nie som zaľúbená, nemám žiaden vzťah. Vždy všade chodievam s úsmevom, preto som usmiata. Ľudia ma aj radi videli, lebo po dlhom čase som sa niekde ukázala. Ja som sa teraz rozhodla, že budem šťastná. Nedám si ničím kaziť hlavu a budem k všetkému, aj sama k sebe, pristupovať s láskou. Aj keď toho mám niekedy veľa – za posledný mesiac som nemala ani deň voľna – tak som si povedala, nevyčítaj si to, sama si za to môžeš, čo si si na seba naložila, to si vychutnaj. Snažím sa každý moment v mojom živote brať pozitívne, ale nie je to vždy ľahké. Prídu na človeka aj ťažké chvíle, ale povedala som si, že vlastnú realitu si človek tvorí sám a ja si ju budem tvoriť pekne. No ale... chlapa nemám. Hľadám kuchára, lebo nerada varím (smiech).



