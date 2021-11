Keď bývalá markizáčka Martina Šimkovičová (50) zavesila politiku na klinec, zamestnala sa v internetovej televízii Slovan. Od pondelka do piatka má vlastnú živú diskusnú reláciu, do ktorej si pozýva vyslovene iba hostí, ktorí sú rovnako ako ona odporcovia očkovania či pandemických opatrení. Aj preto zrejme mnohých vôbec neprekvapilo, keď sa počas protestov 17. novembra objavila na jednom pódiu s Mazurekom.

Martina v televízii Petra Kotlára, športového lekára, pôsobí už viac ako rok. Každý pracovný deň spoločne vysielajú spravodajsko-informačný blok. Často majú hosťa priamo v štúdiu, a keď im to situácia neumožňuje, spájajú sa s ním cez videohovor. Pozvanie do televízie v minulosti prijali nielen spevák Ibrahim Maiga, Daniel Landa, poslanec Tomáš Taraba či Robert Fico. Pred kamerou sa často pohoršujú nad nosením rúšok, kritizujú pandemické opatrenia, očkovanie a ich názory sú dosť radikálne.

Na fotke Peter Marček a Martina Šimkovičová. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Pre mnohých tak nebude prekvapením, keď sa v Bratislave 17. novembra konali viaceré protesty, jeden z nich si nedala ujsť ani Šimkovičová s Kotlárom. A zúčastnili sa práve toho, ktorý v Parku Gábora Barossa v Starom Meste organizovalo hnutie Republika. Predsedom hnutia je bývalý kotlebovec Milan Uhrík a podpredsedom Milan Mazurek. Na pódiu nechýbali ani Peter Marček či Miroslav Suja, ktorí za svoje príhovory získali obrovské potlesky. Slova sa ujal aj Peter Kotlár z televízie Slovan, ktorý v dave pozdravil aj kolegyňu Martinu Šimkovičovú, ktorá sa usmievala a jeho príhovor si natáčala na mobil. No keď sa k slovu opäť dostal Marček, z davu na pódium vytiahol aj Šimkovičovú.

„Rád by som pozval na pódium aj Martinku Šimkovičovú. Poď sa sem ukázať a pozdraviť. Nech sa páči, poďte sem, milá dáma. Sedela so mnou v parlamente, bojovala za deti, za všetko. Dajme jej aspoň tri minúty, aby nás pozdravila, aj keď nechcela. Ja som jej to urobil naschvál, lebo ona je skromná. Nechcela vystúpiť. Prvý raz vystúpi takto na verejnosti pred naším krásnym národom,” nešetril slovami chváli Marček.

„Naozaj je krásny pohľad z tejto strany, kde stojím. Všetkých vás pozdravujem čo najsrdečnejšie. Povedala som, že na protesty nechodím, no Peťo mi to urobil naschvál. Skláňam sa pred vami, že ste tu a nech nás je čím ďalej, tým viac. Pozdravujem celé Slovensko a držte si palce,” prihovorila sa davu Šimkovičová. Jej vystúpenie však okamžite odsúdil spevák Jakub Petraník. „Na zhromaždení fašistov práve reční Martina Šimkovičová… Wau!” napísal ešte 17. novembra na sociálnej sieti.