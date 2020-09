Manželstvo Martiny a Igora Šimkovičovcov sa v troskách ocitlo v roku 2017. Dvojica má spolu dve deti, Marka (16) a Sofiu (6), napriek tomu však išli definitívne od seba a minulý rok sa rozviedli. Len nedávno sa im konečne podarilo predať ich luxusnú vilu v Prellenkirchene, v Rakúsku, a Martina s dcérou sa presťahovala do menšieho domu v Kittsee. No a keďže okrem vzťahu jej nevyšla ani kariéra v strane Borisa Kollára, mnohých po jej odchode z politiky zaujímalo, čo ju vlastne teraz živí.

Volebná noc politickej strany SME RODINA Borisa Kollára počas parlamentných volieb 2016 v Bratislave Zdroj: Emil Vasko

„Teraz momentálne pripravujem jeden projekt, ktorý sa však jemne odložil pre koronu. A čo robím? Robím hlavne psychoterapie a maľujem. Normálne mám svojich klientov. Mám svoje miesto a tam za mnou chodia moji klienti. Ľudia majú v súčasnosti existenčné či psychické problémy. Nie sú to však skupinové, ale individuálne sedenia pre ľudí, ktorí sú zúfalí, nešťastní a nevedia, ako riešiť svoju situáciu,“ priznala nám Šimkovičová. Mnohí sa však budú istotne pýtať, ako je možné, že z televízie a politiky nakoniec zakotvila pri takejto profesii. „Ja som doktorka liečebnej pedagogiky. Potom som si robila životné mapy. To je určitá psychoterapeutická a diagnostická metóda. Niekedy, samozrejme, kooperujem aj s ďalšími terapeutmi. Ja hľadám, kde sa to v tej psychike stalo, kde je zrodenie toho problému,“ reagovala blondínka, ktorá naposledy pôsobila v strane Hlas ľudu. Nechýba jej to?

Martina Šimkovičová. Zdroj: archív

„Práca v politike mi nechýba a kompenzujem si to písaním blogov. Tie vznikajú spontánne. Niekedy aj v aute, keď sedím a čakám na nejaké stretnutie, tak si niečo poznačím. Niekedy mi táto situácia, ktorá sa tu deje, príde taká patologická a zvláštna. Žijeme zvláštnu dobu. Keďže mám jedno malé dieťa a dve dospelé deti, tak kvôli ďalším generáciám mi to príde také, že do akého sveta ich dávame. Ak sa teda pýtate, či mi chýba politika, v tejto konštelácii určite nie. Všetko sa deje tak, ako má,“ pokračovala blondínka. Šimkovičová je aktuálne bez partnera, no rada by si hlavu niekedy o nejakého muža oprela. „Žiaľ, žiadneho chlapa nemám. Muži mi aj píšu, ale nie som zadaná. Viete... Ja nikam ani nechodím. Stále som s dcérou. Teraz sa začala škola, vždy mám vybavovačky, banka a také veci,“dodala Martina.

