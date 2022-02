Speváčka Martina Šindlerová (33) bola v roku 2005 najmladšou účastníčkou šou Slovensko hľadá SuperStar. Víťazstvo jej vtedy ušlo len o chlp. Ako si na ten obrovský ošiaľ pamätá a prihlásila by sa do súťaže ešte raz ?

Od prvej SuperStar prešlo už viac ako 17 rokov. Ako si spomínaš na to obdobie?

Mala som vtedy len 16 rokov. Veľa som toho zažila a verím, že som múdrejšia a že sa viem viac tešiť zo života. Na to obdobie však veľmi rád spomína môj ocko. Je rád, že sa naďalej v hudbe realizujem a vo veľkej miere sa vo mne vidí. Vie, že som silná v tom, že sa viem presadiť. Aj on mi v živote veľmi pomáha. Môj život po SuperStar stále graduje aj inými zážitkami.

Rok 2004: Martina skončila v SuperStar druhá. Zdroj: archív

V decembri si sa po rokoch stretla s kolegami z prvej série. Aké to bolo?

Pred tromi rokmi som sa s niektorými stretla už v Chart show. No napríklad Katka tam nebola, tú som dlho nevidela. Bolo to dojímavé. Dokonca nás Palino Habera pozval aj na večeru do thajskej reštaurácie. Boli sme spolu aj tak súkromne. Pred rokmi som mala 16 rokov, piť som nemohla, teraz som si to vynahradila (smiech). Spolu sme sa dosť nasmiali. Otvorilo nám to krásne dvere do sveta. Väčšina z nás sa živí aj spevom. Povedala by som, že sme taká rodina, síce netradičná, ale aj tak. Pred tými rokmi sme spoločne bývali na hoteloch a myslím si, že poznáme svoje tajomstvá a niektoré súkromné veci.

Prihlásila by si sa do súťaže ešte raz, ak by tu bola tá možnosť?

Určite áno. Ja vo svojom živote nič neľutujem, lebo to je úplne zbytočné. Sústredím sa dopredu a snažím sa zo všetkého ponaučiť. Ja som pozitívna osoba.

Čomu sa teraz aktuálne venuješ?

Pracujem na univerzite ako pedagóg. No uvidím, dokedy to budem stíhať, lebo pracovná náplň je šialená. Spevu sa chcem ďalej venovať a neplánujem sa ho vzdať. Uvidím, ako to budem všetko stíhať ako to skĺbim. Neviem, ako dlho budem ešte na univerzite, lebo je toho veľa. No cítim sa tam užitočne. Chcem sa však viac upriamiť na spev. Ja by som spievala, aj keby na tom nezarábam.