Potešila Vás ponuka na účinkovanie v seriáli? Nezľakli ste sa svojej úlohy?

Reného Štúra, ktorý je „otcom“ celého seriálu, poznám roky a sme kamoši. Oslovil ma, predstavil mi seriál a navnadil ma najviac asi tým, ako sa z toho seriálu tešil. Boli sme aj s Tomášom Bezdedom na obede a obaja mi rozprávali o seriáli, že aj pri natáčaní je kopa zábavy, že je už dokončený scenár a že v jednom diele vystupuje postava speváčky, ktorá v seriáli spieva Je Taime – a že to predsa musím byť ja! Povedala som si, že zahrať speváčku snáď zvládnem.

Je to Vaša prvá úloha v seriáli?

V detstve som navštevovala pár rokov SZUŠ Ludus (divadlo) a aj som v rámci divadla vystupovala. No potom, keď som mala asi 12 rokov, potrebovala som všetok voľný čas venovať spevu a kapele, takže herectvo som nechala tak. Neľutujem.

A čo účinkovanie vo filme? To Vás neláka?

V minulosti som dostala niekoľko ponúk zahrať si vo filme alebo v muzikáli, ale vždy som ich nakoniec neprijala a budem hrať až teraz v tomto seriáli – aj keď je to vlastne iba také mini hosťovanie. Tak to vyšlo. A moje účinkovanie považujem za veľmi efektívne, lebo pri natáčaní seriálu som sa zoznámila s producentom mojich dvoch posledných singlov Adamom Kurucom. Odvtedy spolupracujem aj s Fidlikantami a splnila som si sen, že spievam oderné veci s cimbalovkou na spôsob Postmodern Jukebox, to milujem počúvať.

V seriáli hrá aj váš kolega zo SuperStar Tomáš Bezdeda. Potešilo vás to?

S Tomášom sa stretávame pri rôznych spoluprácach a jasné, vždy som rada, keď sa vidíme, aj po rokoch, spája nás veľa zážitkov zo SuperStar.

Išlo len o epizódnu úlohu speváčky. Prijali by ste aj väčšiu ponuku v seriáli?

Záviselo by to od scenára – že čo by moja postava musela podstúpiť.

