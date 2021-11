Martina Schindlerová (33) si presne pred troma rokmi prežila poriadne búrlivé obdobie. Dôvodom bol rozvod s jej exmanželom Kamilom. Speváčka sa z krachu vzťahu otriasla a vrhla do práce a je mamou na plný úväzok.

Martina Schindlerová sa do povedomia ľudí dostala vďaka SuperStar. Odvtedy sa stihla vydať, rozviesť a opäť sa venuje spevu. Pred štyrmi rokmi to vyzeralo tak, akoby sa po bývalej superstaristke úplne zľahla zem. Opak je však pravdou. Brunetka sa vrátila k spevu a okrem toho vyučuje na právnickej fakulte v Bratislave. V júli tohto roku vypustila do sveta novú pesničku aj klip, ktorý je plný tanca, sexi tanečníčok a samotná Martina v ňom tiež stavila na odvážnosť. Medzičasom sa začal školský rok a Martina sa naplno venuje učeniu a starostlivosti o svoje dve deti, ktoré má s exmanželom Kamilom.

Martina Schindlerová Zdroj: Instagram/schindlerovamartina_official

Brunetka je známa tým, že je pomerne často aktívna na sociálnych sieťach. A práve tam sa nedávno pochválila svojím nádherým bytom. Síce ukázala iba obývačku a pár detailov v nej, no ten pohľad stojí skutočne za to. "Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú," napísala jeden citát Schindlerová na svojom Instagrame a priložila aj pár fotiek jej krásnej obývačky ako z profi katalógu. Veď, presvedčte sa sami...

