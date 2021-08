Martina Šindlerová (32) si pred necelými troma rokmi prežila poriadne búrlivé obdobie. Dôvodom bol rozvod s jej exmanželom Kamilom. Speváčka sa z krachu vzťahu otriasla a vrhla do práce a je mamou na plný úväzok. Ako je to v jej súkromí?

Hoci sa Schindlerovej nepodarilo získať titul SuperStar, v šoubiznise namútila pomerne veľa vody. Aj keď po vypadnutí kariéru nespravila, pravidelne zapĺňala stránky novín. To sa skončilo, keď sa v 6. mesiaci tehotenstva v lete 2012 vydala za vplyvného bratislavského podnikateľa Kamila v prísne stráženom kaštieli v Tomášove. Svadbou sa stiahla z povedomia verejnosti, porodila dve deti a užívala si rodinnú idylku. Jej šťastie sa jej však po 6 rokoch na jeseň 2018 rozpadlo a Martina sa rozviedla. Necelý rok na to bola viackrát prichytená v spoločnosti Daniela Krajcera, no obaja tvrdili, že sú iba kamaráti. Je konečne niekto nový v jej živote?

Jeseň 2019: Vrúcne objatia Martiny a Daniela Krajcera. Fotografi ich v tom čase načapali viackrát spolu, obaja však tvrdili, že sú len kamaráti. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

“Partnera nemám. Užívam si single život. Dobre mi je takto. Nápadníci sú, ale ja to neriešim. Nájdu si ma, napíšu mi a nič. Že ich pozdravujem. Dobre mi je tak, ako mi je. Som rada, že som niekedy rada, lebo naozaj škola, deti, do toho spievam, nahrávam, natáčam, popritom upratujem, nakupujem varím, takže je toho dosť,” prezradila nám Martina, ktorá sa na život nezadanej ženy rozhodne nesťažuje. A ako sa hovorí, čo má prísť, to príde.

