Schindlerová je síce speváčka, no pôsobí aj ako právnička. Vyučuje na Právnickej fakulte a práve tá oslavuje svoje 100. výročie. Pri tejto príležitosti sa konala veľká oslava na čele s Cigánskymi diablami. A na pódiu si s nimi strihla vystúpenie aj sexi brunetka.

„Zavŕšili sa oslavy storočnice právnickej fakulty. Vo štvrtok sa konala veľká oslava s Cigánskymi diablami, kde bolo asi 1 500 študentov aj so zamestnancami fakulty. Myslím si, že si to všetci poriadne užili, nakoľko dva roky sme všetci fungovali viac-menej iba online, preto si študenti teraz vážili, že sa môžu osobne stretnúť a zabaviť sa. Bol to jeden z najkrajších večerov v mojom živote,” prekvapuje Schindlerová.

„Spievala som s Cigánskymi diablami, ktorých veľmi obdivujem a bolo mi cťou. Okrem toho, že sú to skvelí hudobníci, sú to úžasní ľudia. Určite budeme pokračovať v spolupráci aj ďalej. Verím, že ešte dlho budeme spomínať na tento večer,” dodala Martina, ktorá sa po nedávnom sexi koženom looku s vysokými čižmami opäť blysla v dráždivom outfite.