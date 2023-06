Mama dvoch detí, dcéry Martiny a syna Kamila, žila dlhé roky mimo povedomia verejnosti. Jej život sa otočil až po rozvode s otcom jej detí, podnikateľom Kamilom Haršánym. Speváčka sa opäť začala ukazovať na spoločenských akciách. Po rokoch sa dokonca vrátila k spievaniu. V súkromí sa jej tiež darí, keďže už zhruba rok je šťastne zadaná po boku právnika Marcela.

Martina Schindlerová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cp01i1KMox6/

No a najnovšie sa navliekla do svadobných šiat. Plánuje vari opäť predstúpiť pred oltár? Martina bola totiž jednou z krások, ktoré pózovali pre známeho kaderníka. Spolu sa fotili v spoločenských šatách na jeho veľký plagát do salóna. Niektoré krásky mali na sebe aj svadobné šaty a jednou takou bola aj Schindlerová. Tá svojím bujným dekoltom vyrážala dych. Veď posúďte sami...

