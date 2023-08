Sociálnymi sieťami sa najnovšie šíria šokujúce správy, že Ján Koleník aj Martin Nikodým si poriadne zavarili za to, že v priamom prenose povedali niečo, čo nemali. Dokonca na Facebooku koluje informácia, že Nikodýma za to zatkli! Samozrejme, ide o hoax. Podobné bludy teda radšej ani neotvárajte, pretože na vás číha podvod ako bič.

Moderátor Martin Nikodým, Zdroj: https://www.instagram.com/p/B10dFU8osp4/

„Priatelia, chcem vás upozorniť na jeden podvod, ktorý sa ku mne dostal. Ak by ste niekde na internete narazili na článok: Slovenská banka žaluje Martina Nikodýma za jeho výroky v priamom prenose a v článku sa dozviete, ako som zarobil príšerné milióny na kryptomene, ale nechcem sa s vami podeliť o tú radu, ako môžete zarobiť aj vy... A dolu nasleduje pomerne zaujímavý návod, ako to môžete zarobiť. Nevkladajte do toho žiadne peniaze, neangažujte sa do toho nijakým spôsobom. Prídete o peniaze, je to podvod,“ uviedol Nikodým a dodal: „Takže prosím, pokojne si to prečítajte, ale je to úplná hlúposť... Ale je to podvod, podvod, podvod! Nikam neposielajte peniaze!“

