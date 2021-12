Z obrovského množstva prihlásených boli vybraní 4 Slováci a 8 Česi, ktorých čaká boj o prežitie na exotickom ostrove v Dominikánskej republike. Pre ešte väčšiu divácku atraktívnosť bude ďalších 12 súťažiacich z radov známych osobností. Týchto 24 najrôznejších individualít bude na ostrove bojovať v rôznych hrách o prežitie v súťaži a celkové víťazstvo. Hrá sa až o 100 000 eur!

Moderátor šou Martin Šmahel. Zdroj: TV Markíza

Moderátormi budú Martin Šmahel a znalec bojových športov Ondřej Novotný. A práve Martin stál pred veľkým rozhodnutím. Odchod do Dominikánskej republiky znamená aj veľké odlúčenie od rodiny. „Priznám sa, že na kasting a kamerové skúšky som išiel s tým, že som to radšej nikomu nepovedal. Povedal som si, že načo budem niekoho predčasne plašiť. Nakoniec však kasting vyšiel a každým jedným kolom stúpala moja radosť, ale aj nervozita, aby som tým doma nikoho nezaskočil a neranil. Je to naozaj veľmi dlhé obdobie (3 – 4 mesiace) a navyše je to aj veľmi ďaleko. Na druhej strane, bol som 2 mesiace na Farme, bez akéhokoľvek spojenia s rodinou, takže už zhruba viem, ako to prežívam. Bude možnosť, aby ma rodina aspoň raz navštívila, takže ak to vyjde, budem sa na to veľmi tešiť,“ priznal Šmahel. Šou sa začína už 13. januára na Markíze.

Mohlo by vás zaujímať: