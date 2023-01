Šmahel ostal v lete 2022 bez práce. Markíza ho totiž škrtla zo všetkých plánov. Stálicu relácie Farma Xtra tak nahradili iní moderátori. Šmahel podľa svojich slov doteraz nevie, prečo ho vyškrtli. Rovnako skončil aj v šou Survivor, ktorú bude moderovať už iba Čech Ondřej Novotný. Martin však do vankúša dlho nevyplakával a našiel si nový džob. Od mikrofónu prešiel k tepovaniu. „S kamošom Brunom (vysokotlakový tepovač s ohrevom vody) tepujem v Bratislave a okolí sedačky, koberce, matrace. Ak máš garáž s elektrikou, tak aj auto. Nezáväznú kalkuláciu ceny si viete spraviť na webe v cenníku, dohodnúť termín sa dá mailom alebo cez eshop,“ zveril sa Šmahel na sociálnej sieti, čím prezradil, čomu sa začal venovať.

Martin Šmahel Zdroj: ARCHÍV M.Š.

Na obrazovkách ho totiž už nevídať, a tak musel siahnuť po novej možnosti zárobku. A keďže zo vzduchu sa žiť nedá a účty platiť treba, musel sa zamestnať inde. Niektorí mu to komentovali, či to nie je fór, no on vysvetlil, že nie. „Z obrazovky som zmizol, ale na účty, pôžičky a deti treba eurá,“ vysvetlil fitnesák a niekdajší moderátor. „Skúšal som robiť aj hlavou, ale neúspešne. Teraz sú na rade ruky,” priznal sa. „Povedal by som, že s pracovnou oblasťou môjho života mám zlé skúsenosti (časté výpadky príjmu), takže sa mi to ešte prehráva ,na pozadí’ v hlave,” netají sa.

