Martin, po šou O desať rokov mladší je to opäť veľká výzva. Prekvapilo vás, že si Markíza vybrala za moderátora práve vás?

Povedal by som, že ma najmä veľmi potešila, lebo tento projekt je pre mňa niečo vysnené a účasť na ňom je pre mňa ako splnený sen.

Isté prekvapenie tam však muselo byť.

Nebola to hneď ponuka, bolo to najprv pozvanie na kasting na kamerové skúšky a na testovanie, či je to projekt, ktorý by som mohol zvládnuť a už toto bolo pre mňa prekvapenie, ale keďže viem, aký je to projekt a k tejto téme mám veľmi blízko, tak som sa na to tešil, pripravoval a nakoniec to vyšlo.

V šou Survivor je potrebné mať talent aj na komentovanie športových disciplín. Trúfate si aj na to?

Ja mám za sebou veľa outdoorových eventov, kde som komentoval aj športové súťaže a silové disciplíny, vytrvalostné záležitosti a také tie špinavé blatové súťaže, tam to malo veľmi dobrú odozvu, pevne verím, že túto latku som si nastavil, že by som aj toto mohol zvládnuť. Ale v priebehu šou sa budem ešte učiť a verím, že už prvé epizódy budú stáť za to.

Šou budete moderovať spolu s českou moderátorskou hviezdou Ondřejom Novotným. Ako ste si sadli?

Ja Ondřeja obdivujem hlavne za to, čo robí, mám k nemu veľký rešpekt. Je to človek na správnom mieste a určite by som sa chcel od neho veľmi veľa učiť, ale verím, že sa nám podarí zjednotiť sa a dúfam, že budeme zohratá moderátorská dvojica.

Zvládli by ste šou aj ako súťažiaci?

Bola by to pre mňa ešte väčšia výzva, ale keďže už mám skúsenosť so súťažením v reality šou, tak toto prenechám ostatným. Mali by oproti mne veľkú výhodu, že už ma videli v takej situácii na Farme a mohli by proti mne použiť nejaké triky. Oveľa radšej stojím na strane moderátora.

