„Takto sme sa my mali, úžasný týždeň na loďke a nezabudnuteľný čas s rodinou. Vliekli sme si so sebou aj sup a kajak, dievčatá sa vybláznili ako nikdy. Emka ich celé dni pozorovala a my rodičia sme za romantikou nemuseli chodiť ďaleko,” zveril sa Šmahel na Instagrame a priložil aj zábery. Jeden z nich zachytáva jeho milované ženy vrátane partnerky Beáty, ktorú tak asi po 3 rokoch opäť ukázal do tváre. A nechýba ani najmladšia dcérka Emka, ktorú doteraz spredu neukazoval.

Jún 2021: Šmahel sa konečne pochváli dcérkou Emkou, kde jej vidno aj do tváričky. Malá bojovníčka oslávila už dva roky. Zdroj: Instagram M. Š.

Po ceste domov ho však potrápili problémy s autom. „S Miuškou sme sa museli vrátiť k jej mame, na ceste nás v kolóne zachytila vážna porucha auta (pretrhnutý remeň alternátora) a len tak-tak som došiel do zázračného garážového servisu, kde nás nenechali v štichu. Po 3 hodinách sme mohli tip-top pokračovať a prišli sme v bezpečí domov,” dodal.

