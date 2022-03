Šmahel už pred odletom do Dominikánskej republiky avizoval, že mu štáb umožní, aby ho tam mohla prísť pozrieť rodinka. A tá konečne prišla. „Ďakujem mojim úžasným dievčatám, mojej žene Beátke, dcérkam Lilinke, Miuške a Emke, že vás mám a že ste mi z tejto náročnej skúšky, dlhej a náročnej pracovnej cesty, spravili aj popri povinnostiach nádherné nezabudnuteľné chvíle s dovolenkovým ‚vibeom‘. Že ste za mnou merali ďalekú cestu sem aj späť, že ma milujete a mám vo vás rodinu, po akej som vždy túžil. A že pri mne stojíte a podporujete ma aj v ťažkých chvíľach,“ zveril sa Šmahel na Instagrame a priložil rodinné zábery plné šťastia. Dcérka Mia však chýba.

Martin Šmahel sa stará o svoje telo. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZhxWi1l8RH/

„Miuš, aj keď ti nebolo umožnené prísť s dievčatami za mnou a chýbala si nám, bola si tu s nami a radi ti to vynahradíme a azda to už nikto nikdy neprekazí,” dodal a v podstate slovne „zaútočil“ na svoju ex Miriam Kalisovú, ktorá dcéru nepustila. „Je mi veľmi ľúto, že tam Miuška nemohla ísť. Bohužiaľ sme sa rozhodovali v období, keď všade vládol omikron,“ povedala nám Kalisová. "A takmer celý štáb Survivoru bol po prílete do Dominikánskej republiky v karanténe s covidom. Ako matka som sa o ňu bála, tak sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak Miuška zostane doma v bezpečí," dodala Mirka.

