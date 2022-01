Najdrsnejšia šou Survivor Česko a Slovensko sa konečne začala. Moderátormi sú špičkový český komentátor Ondřej Novotný a fitnesák Martin Šmahel. A práve on sa z novej príležitosti veľmi tešil, keďže doteraz nemal šancu ukázať sa v takomto veľkom projekte. Po prílete do Karibiku a prvom dni natáčania však prišla studená sprcha.

Martina Šmahela Slováci dlhé roky vnímali iba ako manžela Miriam Kalisovej a fitnes trénera. Zlom prišiel v roku 2017, keď si oboch manželov Markíza vybrala za moderátorov šou O desať rokov mladší. Dlho sa však v tomto projekte neohriali. Keďže sa ich manželstvo rozpadlo, skončili aj v tejto relácii a nahradila ich Mária Čírová. Ďalšiu príležitosť dostal Šmahel v roku 2018, keď ho Markíza zavolala do Farmy, kde proti obyčajným ľuďom súperili celebrity. Rozprávkovú sumu síce vtedy nevyhral, ale keďže si ho diváci obľúbili, televízia z neho následne spravila moderátora relácie Farma Extra.

Na skutočne veľkú moderátorskú úlohu si však musel ešte niekoľko rokov počkať. Príležitosť sa mu naskytla až teraz. Martina pred mesiacmi pozvali na kasting moderátora dobrodružnej šou Survivor. „Nebola to hneď ponuka, bolo to najprv pozvanie na kasting na kamerové skúšky a na testovanie, či je to projekt, ktorý by som mohol zvládnuť. Už toto bolo pre mňa prekvapenie, ale keďže viem, aký je to projekt a k tejto téme mám veľmi blízko, tak som sa na to tešil, pripravoval a nakoniec to vyšlo,“ prezradil nám pred natáčaním Martin, ktorý sa už nevedel dočkať, ako všetkým predvedie, že na to má. „Ja mám za sebou veľa outdoorových eventov, kde som komentoval aj športové súťaže a silové disciplíny, vytrvalostné záležitosti a také tie špinavé blatové súťaže. Tam to malo veľmi dobrú odozvu, pevne verím, že túto latku som si nastavil, že by som aj toto mohol zvládnuť. Ale v priebehu šou sa budem ešte učiť a verím, že už prvé epizódy budú stáť za to,“ nádejal sa.

No kým Markíza stavila na – ešte stále – moderátorského nováčika, Česko vsadilo na profíka Ondřeja Novotného, špičkového komentátora MMA organizácie Oktagon. Tento charizmatický expert na najrôznejšie bojové umenia moderoval v roku 2018 aj českú dobrodružnú šou Robinsonov ostrov. „Ja Ondřeja obdivujem hlavne za to, čo robí, mám k nemu veľký rešpekt. Je to človek na správnom mieste a určite by som sa chcel od neho veľa učiť, ale verím, že sa nám podarí zjednotiť sa, a dúfam, že budeme zohratá moderátorská dvojica,“ povedal o ňom Šmahel. Zo zdroja sme sa však dozvedeli, že Ondřej nebol dvakrát nadšený, keď sa dozvedel, že šou nebude moderovať sám, ale bude mať sparing partnera – a ešte k tomu úplného nováčika! A keďže opäť ide o česko-slovenský projekt, viacerí si mysleli, že Ondřej dostane viac priestoru v českej verzii na Nove a Martin v tej slovenskej na Markíze. Opak sa však stal pravdou.

Po prvej časti ostali slovenskí diváci poriadne prekvapení. Počas vyše dvojhodinovej šou sa Šmahel na obrazovke objavil iba párkrát, povedal iba niekoľko viet a asi 90 percent času patrilo Ondřejovi. Pre Šmahela, ktorý mal pred odletom veľké očakávania, to musela byť poriadne studená sprcha. Aký je dôvod? Zistili až na mieste natáčania, že Martin je ešte slabý a na Novotného sa vôbec nechytá? ,,Úlohou Martina Šmahela ako jedného z moderátorov reality šou Survivor bola od začiatku špecifikovaná úplne presne. Martinova úloha je vysvetľovať súťažiacim pravidlá hry, komentovať ich pre slovenských divákov a realizovať rozhovory so súťažiacimi v dueli. Druhý moderátor, Ondřej Novotný, je moderátorom pre obe krajiny a riadi celý priebeh hier a v rámci nich aj rozhovory so súťažiacimi. V druhej časti šou Survivor bude divákom toto rozdelenie úloh moderátorov jasne definované,” vysvetlili nám v Markíze.

A čo na to samotný Šmahel? ,,Veľmi si vážim túto príležitosť, dostal som príležitosť byť pri výrobe jedinečného a veľkolepého projektu, učiť sa od najlepších a mať tak pri sebe skúseného profesionála Ondřeja Novotného, ktorý celou šou po 2 sériách Robinsonův ostrov ostrieľane sprevádza. Mojou úlohou je uvádzať a komentovať jednotlivé súboje, viesť niektoré rozhovory a venovať sa v šou po prípadnom vypadnutí najmä slovenským súťažiacim.”

