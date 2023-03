Už na začiatku sa Novákovi nezdalo to, že zo 14 jedál v ponuke bolo až 8 vyprážaných. Keď vošiel do skladu, neveril vlastným očiam. „Tu sa fajčí?” opýtal sa prekvapene, keď mu padol zrak na popolník a cigarety na stolíku. „Žiaľbohu, je to tak,” odpovedala mu zamestnankyňa. A to nebolo všetko! V sklade na poličke našiel plesnivú mrkvu.

Martin Novák navštívil tentokrát reštauráciu v Lučenci. Zdroj: TV MARKÍZA

Na to mu kuchár povedal, že sa to už vyhadzuje. „Vyhadzuje? Však som to tu našiel v sklade,” čuduje sa Novák. No a potom otvoril mrazák a ostal ako obarený. „Toto, čo je tá žemľa nasiaknutá krvou? Preboha, toto je hnoj!” hromžil Martin, ktorý ostal úplne v šoku, z toho, čo videl. Našiel tam totiž rôzne potraviny, vrátane slaniny, zamrazených údenín, palaciniek, v otvorených vreckách. „Vieš o tom, že sa zahrávaš s ľudským zdravím?” opýtal sa majiteľa.



„Chodí sem hygiena? Čo ti na to povedali?” bol zvedavý Martin. „Bola, ešte minulý rok,” odpovedá mu majiteľ a zostal ticho. „Idem do riti, nekomunikuješ so mnou, nemá to význam sa s tebou rozprávať! Pozri sa, čo máš v mrazáku, však niekoho otráviš! Zbláznil si sa?” kričí Novák a tresknúc dverami odíde z reštaurácie. Ako to celé dopadne, uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.



Prečítajte si tiež: