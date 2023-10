A ako to už býva zvykom v tejto šou, Martin sa opäť stretne s rôznymi situáciami, nad ktorými sa nebude stačiť diviť. Jedným z hlavných problémov spomínanej reštaurácie v Divine je málo zákazníkov a to, že reštaurácia skôr pripomína krčmu. Navštevuje ju totiž pomerne dosť tzv. štamgastov, keďže ponúkajú tvrdý alkohol za veľmi nízke ceny. Raz dokonca natrafil na ich opitého zákazníka, ktorý ho na terase podniku vulgárne posla do p***. „Pijú všetci! Ženy, muži, všetci pijú!” skonštatuje zhnusený Martin. Jeden z podgurážených zákazníkov dokonca spadne na zem.

Reštaurácia v obci Divina pri Žiline mala problém s nízkou návštevnosťou a s tým, že tam zákazníci dosť popíjali alkohol za nízke ceny. Jeden z nich skončil na zemi. Zdroj: TV MARKÍZA

No a keďže ide o pizzeriu, Novák si objedná niekoľko druhov pízz, pričom z jednej z nich mu doslova padne sánka. V ponuke totiž nájde pizzu s kapustou! „Toto keby videli Taliani, vystrelí ich na Mars,“ zahlásil v šoku. „Tá pizza vonia ako segedín,” nestačí sa čudovať, a keď z nej ochutná, takmer sa povracia. „To je extrém, neviem, či som jedol horšiu pizzu,” povie. A následne odhalí problém s lacným alkoholom v prevádzke. Ako sa mu s týmto podarí popasovať a čo reštaurácii poradí, uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.