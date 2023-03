Martin Novák, ako to už býva zvykom v tejto šou, opäť zažije rôzne situácie, nad ktorými sa nebude stačiť diviť. Objedná si niekoľko jedál v spomínanom martinskom podniku a začne hodnotiť. „Toto sa s kačkou nedá ani porovnať. Je to hmota, je to špongia. Predali mi to ako kačku, je to horké! Tešil som sa, že to bude veľmi podobné kačke, som z toho veľmi sklamaný. Bolo to pre mňa asi to najhnusnejšie jedlo, čo som tu jedol,” zahlási Novák.

Martin Novák Zdroj: TV MARKÍZA

„Steak bol ako hubka na umývanie riadu,” pokračoval nekompromisne. „A najlepšie na tom celom je to, že zemiaky sú z vrecka hodené do fritézy! Sklamanie,” dodá Martin. Vzápätí ochutná imitáciu kuraťa s cestovinou. V tejto časti šou mu príde na pomoc aj známy moderátor a foodblogger Martin Pyco Rausch. Čo poradí majiteľom reštaurácie a ako to celé dopadne, uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.