Dnešná časť sa bude niesť v športovom duchu. Nikodým ako vždy v dobrej nálade rozoberal rôzne vtipné témy. Tentoraz sa smial na tom, že športovci pri hudobných vstupoch príliš netancujú. Každého jedného z nich potom napodobňoval, ako by vyzeral tanec pri ich športe. Keď prišiel na rad atlét Matej Tóth, moderátor prekvapil nečakaným vyznaním.

Natáčanie zábavnej relácie "Milujem Slovensko" v budove RTVS v Bratislave. Na snímke Samuel Tomeček, Danka Barteková, Daniela Hantuchová, Dano Dangl, Matej Tóth, Adela Vinczeová, Branko Radivojevič a Martin Nikodým. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Keby to nebol muž, povedal by som, že je to sexi,“ spustil Nikodým. Nato hneď pohotovo zareagovala Adela Vinczeová. „Povedz to nahlas, osloboď sa.“A to Martina zaskočilo, no dlho neváhal. „Je to sexi,“ zašepkal do kamery. Celú časť uvidíte dnes večer na RTVS.