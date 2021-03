Najnovšie do klubu päťdesiatnikov pribudol aj ostrieľaný moderátor Martin Nikodým. Jeho jubileum by si síce vyžadovalo poriadnu oslavu, no situácia, čo sa týka koronavírusu, to, žiaľ, nedovoľuje. Preto si na ňu bude musieť ešte počkať. „Aktuálna situácia nepraje väčším skupinám, takže myslím, že strávim deň s mojimi deťmi a možno sa to prirodzene preklopí na nejakú malú oslavu,” prezradil nám deň pred okrúhlymi narodeninami oslávenec.

Martin Nikodým Zdroj: Archív M. N.

Deň svojho životného jubilea nakoniec strávil presne tak, ako chcel. So svojimi deťmi. „Dnes (9. marca, pozn. red.) ma moje deti prekvapili takouto tortou. Dnešné narodeniny sú krásne a ďakujem, že som ich mohol osláviť aspoň v kruhu najbližších. 29 nič neznamená. Ideme ďalej,” napísal Martin k fotke s tortou v tvare krígľa, na ktorej nechýbala fľaša obľúbeného nápoja.

Pod fotkou Martinovi hneď pogratulovali aj jeho dlhoročné kamarátky vrátane Karin Haydu, Beáty Dubasovej, Zuzany Vačkovej či Zuzany Belohorcovej a Barbora Švindraňová.

