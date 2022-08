Modelka Emma Lea Nikodýmová si chcela vyskúšať aj herectvo, a preto sa prihlásila na kasting do novej série Pána profesora. Kráska zaujala režiséra a dostala úlohu nielen v tretej sérii Pána profesora, ale rovno ju obsadili aj do štvrtej série, ktorá sa dostane na obrazovky už v septembri. „Mám 18 rokov, čo znamená, že idem akurát do maturitného ročníka, po ktorom by som veľmi rada chcela ísť študovať do Prahy, ktorú milujem. Tam by som rada rozvinula jednu moju záľubu, čo je fotenie,” prezradila pre markiza.sk. A nedávno sa pochválila zábermi z dovolenky pri mori a predviedla postavu v plavkách.

Autor: akm