Martin Malachovský síce v SND už nespieva, čo mu je veľmi ľúto, ale zato naďalej vyučuje spev na konzervatóriu. Aspoň takýmto spôsobom úplne nevyšiel z cviku. Ako sa aktuálne má? „Ja sa stále liečim, som pod kontrolou lekárov. Tí tvrdia, že sa to zastavilo, no lepšie to už nebude. Musím sa priznať, že mňa tento stav dosť hendikepuje, no učím sa s tým žiť,“ prezradil nám Martin, ktorý má v rodine obrovskú oporu.

Iveta s manželom Martinom Malachovským. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZ6skpar9jN/

„Nielen manželka, ale aj dcéra a brat mi veľmi pomáhajú. Je radosť pre nich žiť,“ pokračoval spevák. „Mám pohybové hendikepy. Človek s touto chorobou nemá stabilitu. Musím si niekedy premyslieť, čo môžem urobiť a čo nie. Nie je to o tom, že zabúdam alebo tak, len sa mi točí hlava, niekedy sa potácam,“ vysvetlil Malachovský, s čím má najväčšie problémy. „Ešte keď som bol v divadle, nesústredil som sa na spev, text či rekvizity, ale skôr na to, kde nemusím ísť po schodoch a tak… Keď sa človek týmto zaoberá, už nemá tú voľnosť a nemôže spievať zo srdca,“ dodal.